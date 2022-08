Jelentős óvodapedagógus hiánnyal küzdenek az óvodák országszerte, augusztus elsején a Közigazgatási Állásportál keresője 857 találatot adott ki az "óvodapedagógus" kifejezésre. Országosan ennyi állásajánlat van közzétéve az óvodapedagógus végzettséggel rendelkezők számára.

A közszféra állásportálja szerint Csongrád-Csanád megyében Földeákon, Csengelén, Szegeden, Szentesen, Mórahalmon és Szatymazon is szükség van új óvodapedagógus felvételére, az utóbbi településen kettőt is keresnek, míg a megyeszékhelyen német nemzetiségi óvónőre is szükség lenne.

A problémát többek közt az okozza, hogy a nyugdíjba vonuló óvónők helyére nincs kit felvenni, ugyanis évről évre csökken az óvodapedagógus szakra felvételizők száma, idén 600-al kevesebben jelentkeztek, mint tavaly. Ráadásul a 2234 felvételiző közül csak 892-en jutottak be a képzésre idén.

Ennek több, óvónőket tömörítő csoportban is hangot adtak a közösségi oldalon. Volt olyan, aki szerint a hiányt az is okozza, hogy a felvételt nyerők közül sokan nem is szeretnének óvónők lenni, csak végső opcióként jelölték meg ezt a szakot a felvételi során, hogy a bejutást követően később át tudjanak jelentkezni másik képzésre.

Más arról írt, hogy a közvetlen környezetéből ismer olyan felvételizőt, aki bár rendelkezett kellő mennyiségű ponttal és az alkalmassági vizsgán is jól teljesített, az emelt szintű érettségi hiánya miatt nem nyert felvételt.

Erre többen úgy reagáltak, hogy nem felvételi pontokhoz kellene kötni a képzésre való felvételt, hanem valóban azt kellene figyelni, hogy a fiatalnak van-e kellő rátermettsége, alkalmas lenne-e gyermeket nevelni, oktatni.

Az ügyben megkerestük a Belügyminisztériumot is, amelynél arról érdeklődtünk, hogy mit tesznek az óvodapedagógushiány kezelése érdekében, az elmúlt években mennyivel nőtt az óvodai férőhelyek száma Csongrád-Csanádban, és ez igényel-e több pedagógust az intézményekben. Válaszukban azt írták, hogy az óvodák fenntartása és a helyi létszámhoz szükséges óvodapedagógus foglalkoztatása önkormányzati feladat, a kormány pedig az elmúlt években több lépcsőben béremelésekkel segítette a pedagógusok, közöttük az óvodapedagógusok megbecsülését, és ezt szeretné folytatni.

Közölték, Csongrád-Csanád megyében a 2012 és 2021 közötti időszakban az óvodások létszáma 9,3 százalékkal csökkent, amit nem követett le az óvodai férőhelyek csökkenése és az óvodai feladaton fő munkaviszonyban foglalkoztatottak számának csökkenése sem. Hozzátették, az óvodai férőhelyek száma 2021-ben 14 ezer 349, az óvodások létszáma 12 ezer 380 volt.