Napos lesz a szerda

Névnapok

Dénes, Ábrahám, Ábrám, Ábrán, Ábris, Andor, Dienes, Dionízia, Elemér, Gerjén, Günter, Ibrahim, Ibrány, Rusztem, Sára, Sári, Szelli, Szibill, Szibilla, Velmira

Ezen a napon történt

1305 – Vencel Brünnben lemond magyar királyi címéről, a Szent Koronát átadja III. Ottó bajor hercegnek. Ottó rövidesen Magyarországra érkezik.

1537 – Habsburg Ferdinánd főherceg osztrákokból, csehekből, németekből, magyarokból és horvátokból álló hadserege megsemmisítő vereséget szenved egy kisebb török seregtől (diakovári ütközet)

1542 – Kudarcba fullad Buda ostroma.

1651 – Oliver Cromwell, az angol köztársaság (Commonwealth and Free State) államtanácsának vezetője kihirdeti a hajózási törvényt (Navigation Act).

1683 – V. Károly lotaringiai herceg és Sobieski János lengyel király a párkányi csatában győzelmet aratnak a török haderő felett.

1789 – Az orosz–török háborúban az Orosz Birodalommal szövetséges osztrák csapatok elfoglalják Belgrádot a törököktől.

1807 – Poroszországban rendeletet adnak ki az örökös jobbágyság eltörléséről.

1855 – Isaac Singer, szabadalmaztatja a motoros varrógépet.

1874 – Megalapítják az Általános Postaegyesületet.

1888 – A Washington-emlékmű hivatalos megnyitása.

1914 – Első világháború: Német csapatok elfoglalják Antwerpent.

1916 – Első világháború: A nyolcadik isonzói csata kezdete. Az olasz hadsereg támadásait az osztrák-magyar haderő sikeresen visszaveri.

1918 – Wilson amerikai elnök bejelenti, hogy a Németországgal kötendő fegyverszünet feltétele Belgium és Franciaország elfoglalt területeinek azonnali kiürítése.

1934 – I. Sándor (Aleksandar I Karađorđević) jugoszláv királyt és Louis Barthou francia külügyminisztert egy macedón merénylő meggyilkolja Marseille-ben.[1]

1940 – Német bombatámadás éri Londont.

1943 – Brit–amerikai bombatámadás Hannover ellen. 216 000 bomba hull a városra.

1944 – Magyarországon új kormányrendelet tiltja meg a vendéglőknek a húsétel felszolgálását (kivéve a III. és IV. oszt. vendéglők, itt is csak gulyás vagy főtt marhahús árusítható).

1944 – Winston Churchill és Sztálin a Kremlben, az ún. „cédulaegyezményben” megállapodnak a befolyási övezetek felosztásáról. E területek további sorsát a teljesen független lesz saját belső folyamataiktól, kizárólag a „helyben illetékes” nagyhatalmak álláspontja lesz a döntő.

1944 – Debrecen térségében hatalmas méretű páncélos csata kezdődik a szovjet, és velük szemben álló német és magyar csapatok között.

1948 – Izraeli milicisták, Menáhém Begín parancsnoksága alatt a Jeruzsálemhez közeli Deir Jasszin falu 254 palesztin civil lakosát legyilkolják, a túlélőket elüldözik. (Hivatalosan tagadott esemény).

1949 – A görögországi választáson a királypártiak legyőzik a kommunistákat.

1963 – Éjszakai hegyomlás és földcsuszamlás a venetói Vajont-gát fölött. A lezúduló árhullám elpusztítja a Piave völgyében fekvő Longarone városát és a környező falvakat. Több mint 2000 ember veszíti életét.

1965 – Az Egyesült Államokban először hoznak nyilvánosságra hivatalos adatokat a vietnámi háborúban elszenvedett amerikai veszteségekről.

1974 – Faji zavargások törnek ki Bostonban.

1975 – Andrej Dmitrijevics Szaharov, szovjet ellenzéki tudósnak ítélik oda a Béke Nobel-díjat (melyet a hagyományok szerint december 10-én vehet át).

1986 – Londonban bemutatják az Az Operaház Fantomja c. musicalt.

2003 – Csődöt jelent a Baumag szövetkezet

2004 – Demokratikus választások a NATO-csapatok által megszállt Afganisztánban.

2005 – Közlekedési balesetben könnyebben megsérül a NATO vezette nemzetközi erővel ott állomásozó magyar század két katonája.

2007 – Száműzetésben élő tibeti tüntetők hatolnak be Kína újdelhii nagykövetségére, a Kína által megszállva tartott Tibet felszabadítását követelve.