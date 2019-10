A harmadik híd helyett az uszodára szavazott Botka

Ipar és híd nélkül maradt Szeged az elmúlt öt évben. Lauer István azt mondta, „Fidesz-bérencnek” nevezi Botka azokat, akikkel nem egyeznek a nézetei.

– Már több éve lehetne harmadik hídja Szegednek, azonban a polgármester az uszodát választotta helyette – Lauer István független képviselő- és polgármesterjelölt avatta be lapunkat a részletekbe.

Azt mondta, hogy szoros gazdálkodással öt éven belül saját forrásból is fel tudjuk építeni a hidat. Az uszoda azonban jelentős fenntartási költségekkel jár, ezzel nem számoltak – emelte ki.

Hozzátette, a városvezetés egyébként sem tekinthető jó gazdának, ezért romlanak le az épületek, de ez látszik a közterületek állapotán is. Mint mondta, jelentős költségvetéssel bír a megyeszékhely, ebből tartják fent a városi televíziót és az újságot is, amivel egészen addig nem volt problémája, amíg nem látta meg a most szombaton megjelenő városi lapot, amelynek hasábjaim az ellenzéki összefogásból mindenki lehetőséget kapott a bemutatkozásra, kivéve a függetlenként induló képviselők.

Beszélt arról is, hogy jó városgazdálkodási alapokra lenne Szegednek szüksége ahhoz, hogy fellendüljön az ipar.

– Olyan városban kezdtem el dolgozni, ami nagy feldolgozóiparral rendelkezett, én akkor a gabonaforgalmazó vállalatnál voltam, Szegeden körülbelül 800 embert foglalkoztattak. Nyilván azóta változott a technológia, kevesebb kézzel végzett munkára van szükség. Megszűnt a konzervgyár is és nem is indult újra, egyszerűen nincs olyan vállalat, ahol nagy tömegeket lehetne foglalkoztatni. A közmunkát pedig ezzel lehetne kiváltani, például egy összeszerelő műhely is jó lenne – magyarázta.

Hozzátette, mindig arra fogták, hogy terület hiányában nem jönnek az ipari cégek ide, pedig az ELI melletti területen most is üzemcsarnokot szeretne építeni egy vállalat, de nem tudják elkezdeni, mert 8 hónapja a csatornázási probléma megoldására várnak az önkormányzattól.

Lauer rámutatott: Botka hatalmon akar maradni, és nem tudja elfogadni, ha valaki tőle eltérő politikát akar folytatni, egyből „Fidesz-bérencnek” nevezik, így akarják elnyomni az embereket.

– Olyan tervekkel kampányol, amelyek 2020-ig megvalósulnak, és ráadásul uniós forrásokból. És mi lesz utána? Én mindenképp folytatni szeretném a megkezdett munkát, mert legalább tíz évre szóló programom van, és szeretném betartani a választóknak tett ígéreteimet – tette hozzá. Lauer István kijelentette, olyan polgármester kell a városnak, aki naponta találkozik a szegediekkel, közöttük él, ismeri a gondjaikat és ezeket képes is hatékonyan, gyorsan megoldani.