A tramtrain nyomvonala melletti ingatlanokat keresik – két vásárhelyi panel is kitelhet egy szegedi árából

Hódmezővásárhelyen négy évvel ezelőtt még szinte féláron lehetett lakást vásárolni. A családtámogatások erősítése, a banki hitelek kamatainak csökkentése, illetve az épülő tramtrain is kedvező hatással van az ingatlanpiacra. Szegedről is sokan érdeklődnek a vásárhelyi panelok iránt.

– 2015 óta folyamatosan emel­kednek az ingatlanárak Hód­­mezővásárhelyen. Akkor in­dultak el a családtámogatási rendszerek. Azóta a fiatalok bátrabban mernek ingatlanvá­sárlásba vágni. A bankok is kedvezőbb kamatokat kínálnak. Ez fellendítette a piacot – tudtuk meg Ádók Zoltán ingatlanszakértőtől.

– A kereslet áremelést generált. Míg 2016-ban a panellakások négyzetméterenkénti ára 115 ezer forint körül mozgott, addig most 220 ezer forint át­­lagárra emelkedtek, vagyis majdnem megduplázódtak. A kevésbé felújítottak 170-180 ezer forintos négyzetméterenkénti áron mozognak, míg a jobbak 250 ezer forint körül – említette az ingatlanszakértő. A panellakásokat pedig a Hódtóban, illetve a a susáni ré­­szen, a Bajcsy-Zsilinszky utca, Kistópart utca környékén lehet a legdrágábban értékesíteni.

– Érdekes tendenciát mutat, hogy idén Szegedről is sokan érdeklődnek a vásárhelyi panelek iránt, illetve többen már vá­­­sároltak is. Hasonló paraméte­­rű szegedi és vásárhelyi lakás között akár 50-100 százszázalékos árkülönbség is lehet. Vagyis Vásárhelyen akár kettőt is lehet venni egy szegedi otthon árából – elemezte az ingatlanszakértő. – Valószínűleg ez már a tram­train szele. A két belváros között villamosvasúttal, átszállás nélkül félóra lesz az út. Ez jó lesz az egyetemistáknak, azoknak, akik Szegeden dolgoznak.

Ádók Zoltán arról is beszélt, az épülő tramtrain a lakásbérlésekre is hatással van.

– Az is megfigyelhető, hogy egyre több, a tanulás vagy mun­ka miatt Szegedhez kötődő fiatal Vásárhelyen bérel lakást. Itt az albérlet is közel feleannyiba kerül, mint Szegeden. Amit megspórolnak, azt félre tudják tenni egy későbbi lakásvásárlásra.

Ádók Zoltán kiemelte, a sze­gediek legfőképpen a tram-trainvonal közelében lévő la­­­­­kások iránt érdeklődnek, az And­­rássy úton, az Oldalkosár és a Lehel utcában. A legnépszerűbb a Bajcsy-Zsilinszky és a Kistópart utca. Az ingatlan­szakértő szerint azért, mert az zöldebb övezetnek számít, de mindenhez közel van. A parkolás pedig ingyenes.