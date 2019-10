Az országos listán 4. a Radnóti-gimnázium, 18. az SZTE gyakorló általánosa

Az ország negyedik legjobb középiskolája a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium – derült ki egy internetes portál nemrégiben közzétett adataiból, amelyet az érettségi és kompetenciafelmérés eredményei alapján állítottak össze. Az általános iskolákat is mérték, cikkünkben megmutatjuk, hogyan teljesítettek a Csongrád megyei diákok.

A szegedi Radnóti a legjobb megyei gim­ná­zium, az általános iskolák közül pedig az SZTE gyakorlója bizonyult kiválónak az érettségi, illetve a kompetenciamérések eredményeinek átlagolásakor. A legjobbiskola.hu portál nemrégiben közzétett rangsorának összeállításából egységes képet kaphatunk az egyes iskolák teljesítményéről. A lista az egyes intézmények nyolc-, hat- és négyéves képzési formáit külön-külön kiértékelve tartalmazza. A rangsor nemcsak egy felsorolás, alkalmas arra is, hogy városok vagy képzési formák szerint összehasonlíthassuk az intézményeket. Így például kiderült, hogy a legjobb megyei állami fenntartású általános iskola a szegedi alsóvárosi, és hogy a tavalyihoz képest 120 helyet lépett előre a Gregor József Általános Iskola. Azt is megtudtuk, hogy a makói József Attila Gimnáziumban ki­­emelt figyelmet fordítanak az emelt szintű érettségire való felkészítésre.

A más listáknál szokásos egy év helyett öt év érettségi és kompetenciafelmérési eredményeit átlagolták a legjobbiskola.hu portál nemrégiben közzétett rangsorának összeállításakor. Így egy-egy jó vagy rossz tanév nem torzítja az eredményeket, és egységes képet kaphatunk az egyes intézmények teljesítményéről.

Negyedik a Radnóti

A középiskolák listáján összesen 984 intézmény 1645 képzési formája szerepel. Éppen csak le­maradt a dobogóról a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium hatosztályos képzése, amely a negyedik, négyosztá­lyosuk pedig az összesített ranglista 14. helyén áll, előbbi 2, utóbbi 5 helyet ugrott előre tavalyhoz képest.

– A rangsorban szűrőket is beállíthatunk, amellyel akár egyes tantárgyak érettségi eredményeit is összehasonlíthatjuk az országos átlageredményekkel. Büszkék vagyunk arra, hogy a biológia emelt szintű érettségi át­­laga alapján a 4 évfolyamos gimnáziumok között a legjobbak vagyunk, míg matematikából szintén emelt szinten másodikok – hangsúlyozta Nagy Anett megbízott igazgató.

Az első százban szerepel még egy Csongrád megyei iskola, az is két képzéssel: a Szegedi Tudományegyetem gyakorlójának négy évfolyamos gimnáziu­­ma a 70., míg a hatosztályos a 78. Benne van még a legjobb 200-ban a Deák-gimnázium, és abból éppen kicsúszott a Tö­mörkény-gimi.

A makói gimnázium is javított

A megye városainak gimnáziu­mai közül a szentesi Horváth Mihály 22 helyet visszacsúszva a 352. helyen áll, eggyel van mögötte a Makói József Attila Gimnázium. Oroszné Kopányi Katalin igazgató lapunknak elmondta, fontos feladatnak tekintik a felzárkóztatást és a tehetséggondozást egyaránt.

– Kisvárosi iskolaként ismerjük diákjainkat, a hátterüket. Az előző tanévben pályázati forrásból sok szakkör, tábor, kirándulás valósult meg, amelyek ezt a célt szolgálják. Emelt szintű érettségire ki­sebb létszámú csoportokban, nagyobb óraszámban készítjük fel tanulóinkat – magyarázta azt, hogy nyolcéves képzésük miért ugrott 20 hellyel feljebb. A szakgimnáziumok közül a megyében a legjobbnak az SZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnázium bizonyult a 408. helyével.

Az alsóvárosi is kiváló

Az általános iskolák rangsorát – amely 2440 intézményt tartalmaz – a hatodik és nyolcadik osztályban végzett matematika és magyar kompetenciafelmérések alapján állították össze. Csongrád megyében az egyetem két általános iskolája teljesített a legjobban, az SZTE gyakorló a 18. míg a Juhász Gyula az 56. az országos rangsorban. A legjobb állami iskola megyénkben a Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola, a 80. helyen áll.

– Gyermekeink teljesítménye a megyei jogú városok átlagát is meghaladja a kompetenciafelméréseken. Most 11 hatodik osztályos diákunk nyert felvételt hatosztályos gimnáziumba. Sokat tesznek kollégáink ezért, vagyis a pedagógiai hozzáadott értékünk igen magas: odafigyelünk a tehetséggondo­zásra és a differenciált oktatásra is – tudatta Tibai József intézményvezető.

Százhúsz helyet ugrott előre tavalyhoz képest a Szegedi Gregor József Általános Iskola. Pocsai Blanka igazgató úgy fo­­galmazott, számukra fontos a megtartó, családias intézményi légkör, hogy a gyerekek ne feszengjenek, és szívesen járjanak az intézménybe, ez növeli a gyermekek teljesítményét. A megye kisvárosainak általános iskolái közül a legjobb a szentesi Szent Erzsébet Katolikus Ál­­talános Iskola, amely a 137. a rangsorban.