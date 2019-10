Életre kelhet Szegeden a Jóbarátok kávézója!

Egy hangulatos belvárosi hely Szegeden is felvállalhatná a Jóbarátok “Central Perk” – esetleg “Központi Pörk(ölt) Kávézó” – szerepét. A fotók alapján már most is hívogató az ingatlan.

A 10 évadon át sokak számára szinte családtagként, közeli ismerősként kezelt Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey és Phoebe a fél életét egy kávézóban töltötte. A húszas éveikben járó fiatalok számára természetes a közeg, ahol beszélgetni, olvasni, dolgozgatni, de akár ismerkedni is lehet. Egy hangulatos belvárosi hely Szegeden is felvállalhatná a Jóbarátok “Central Perk” – esetleg “Központi Pörk(ölt) Kávézó” – szerepét. A fotók alapján már most is hívogató az ingatlan. Persze egy minimális arculat váltással még jobban rá lehet játszani a hasonlóságra, elég pár gigantikus méretű csésze és egy kanapé… “Szeged Belvárosban, egyetemek közelében, frekventált helyen, utcafronti bejárattal bíró, kb. 65 nm-es, 2018-ban felújított vendéglátó egység (jelenleg is működő), teljes berendezéssel és felszereléssel, vendégkörrel várja új üzemeltetőjét! Érdemes megnézni! A vendéglátóhely bérleti jogának további bérlése átadó. […]A bérlési lehetőség teljes berendezéssel, felszereléssel gépekkel együtt átadó, melyet az irányár már tartalmazza.” További, részletes leírás és sok-sok fotó az ingatlanbazar.hu oldalán!