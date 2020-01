Fél év csúszás a Centrum-gödörnél

Nagy a munka a Tábor és a Mikszáth Kálmán utca sarkán. Kulcsrakész lakások és irodák készülnek, de nem tudni, mikorra.

Egy évvel ezelőtt adtunk hírt arról, hogy várhatóan 2019 ta­vaszán elkezdődik a Centrum-­gödör beépítése, hatszintes társasházat terveztek a helyére. A szegediek megdöbbenésére de­­cember elején lebontották a gödröt körülölelő, graffitikkel díszített vaskerítést, majd pár nap múlva a munkagépek is megjelentek. Fél év csúszással megindult az építkezés, a tervek alapján 136 lakással és irodával rendelkező épületet húznak fel a gödör helyére.

Csak tetőtéri lakások

Folyamatosan elérhető a Home and People Kft. ingatlanhirde­tése, viszont ahogy tavaly is, úgy most is csak a tetőtéri la­kásokat lehet megvásárolni. Ke­restük a hirdetésben megjelölt értékesítőket, miért csak ezen a szinten hirdetnek eladó ingatlant, azonban nem szerettek volna nyilatkozni a témában. A hirdetésben továbbra is az áll, hogy 2021. szeptember végén le­­het beköltözni a kulcsrakész otthonokba, viszont így azt sem tudtuk megkérdezni, hogy a féléves csúszás miatt ez a dátum tolódik-e.

Zsebbe kell nyúlni

Az viszont jól látszik, hogy alaposan megkérik az árát a belvárosi lakásoknak, hiszen egy 36 négyzetméteres lakást amerikai konyhával, 1 tágas szobával, 7,4 négyzetméteres loggiával és panorámás ki­­látással 22,5 millió forintért kínálnak, míg egy hasonló felszereltségű 63 négyzetméteres, kétszobás lakásért már 35 milliót kérnek. Aki a 53 férőhelyes mélygarázsba is szeretne parkolóhelyet, annak további 3,5 millió forintot kell fizetni.

Felháborodtak a lakók

Az önkormányzatot és annak építési osztályát is kerestük an­­nak kapcsán, hogy négy évtized után megszűnik az üresen tátongó gödör a város szívében, válasz innen sem érkezett a két-három héttel ezelőtt írt le­­velünkre. A környéken élők is felháborodtak, hogy ők sem kapnak információt, milyen munka zajlik a szomszédságukban, a munkavégzés során milyen kár keletkezhet az otthonaikban, ezért a kormányhivatal építésügyi hatóságához fordultak. Megtudták, hogy a jelenleg érvényben lévő előírások szerint az építési engedélyezési eljárás menetéről és annak kiadásáról valóban nem kell értesíteni a szomszédban élő lakástulajdonosokat, azonban az eljárás megindításáról minden közvetlenül érintettet írásban lettek volna kötelesek tájékoztatni.

Kerestük az építtetőt is, de nem kívánt nyilatkozni, azt mondta, február közepén tájékoztatja lapunkat a beruházásról.