Gyerekek is vannak az áldozatok között – mindhárom jármű kiégett

A helyszínen meghalt hét ember az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Balástya közelében hétfőn hajnalban, amikor egy kamion átszakította a szalagkorlátot és összeütközött két szemből érkező személyautóval. Mindegyik jármű kigyulladt, az utasoknak esélyük sem volt a túlélésre. Úgy tudjuk, gyerekek is vannak az áldozatok között.

Brutális baleset történt hétfő hajnalban az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Ba­­lástya magasságában. Egyelőre annyit tudni, hogy a szerb rendszámú kamion Budapest felé tartott, amikor 2 óra 30 perc körül feltehetően műszaki hiba miatt átszakította a szalagkorlátot és áttért a szembejövő sávokba. Ott szinte azonnal a rakományának csapódott két személyautó. Az ütközéstől mindhárom jármű kigyulladt, és teljesen kiégett. A rendőrök a porrá égett személyautókban hét holttestet találtak, ők valószínűleg azonnal meghaltak.

Gyerekek is életüket veszthették

Információink szerint az áldozatok között két gyermek is van. A holttestek azonban annyira összeégtek, hogy lehetetlen volt a helyszínen azonosítani őket. A testeket egyelőre számokkal jelölték meg, de persze folyamatosan dolgoznak azon, hogy ki­­derüljön, kik az áldozatok. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság kora délután arról tájékoztatott, hogy az egyik személyautóban egy négytagú, román állampolgárságú család utazott, a másik autó utasainak azonosítása még tartott.

A kamion vezetőjének egyébként nem esett komolyabb baja, karcolással megúszta a balesetet. A rendőrség az autópályát teljesen lezárta, az utazók a sztrádát Kisteleknél tudták el­­hagyni, majd a balástyai felhajtónál térhettek vissza és haladhattak tovább Röszke felé.

Úgy tudjuk, hogy a kamion úgynevezett vécékosarakat szállított, azzal volt roskadásig pakolva. Valószínű, hogy nem ezek, hanem az egyik sze­mélyau­­tó kapott először lángra, de ezt még vizsgálják. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai helyszíni szemlét tartottak. Kivonult a katasztrófavédelmi mobil labor is, de ők azt állapították meg, hogy nem került veszélyes anyag a levegőbe. A katasztrófavédelem munkatársai az ilyen esetekben általában elrendelik a tűzvizsgálatot.

Tűzvizsgálat is jöhet

Hogy mikor kell ilyet tartani, arról jogszabály rendelkezik. Például ha a riasztási fokozat 3-as, vagy annál nagyobb, ak­­kor mindenképpen, és akkor is, ha valaki életét veszti a lángok között – mondta korábban lapunknak a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szolgálatvezetője.

– Akkor is vizsgálunk, ha bűncselekmény gyanúja merül föl. Például, ha azt látjuk, hogy kívülről törték be az ajtót, vagy feszegették az ablakokat. De az is érdekes lehet, ha felgyullad egy tanya, amiben nincs áram, villámcsapás sem volt, de látunk például autónyomot a közelben. Ilyenkor a rendőrökkel közösen dolgozunk – tette hozzá Rókus Imre alezredes.

A rendőrség kora délután azt közölte: a rendelkezésre álló ada­­tok alapján feltehetőleg mű­­szaki hiba okozta a balesetet.

Ha hibázott, nyolc évet is kaphat a sofőr

Ha kiderül, hogy a kamion ve­­zetője hibázott, komoly büntetésre számíthat. A büntető törvénykönyv szerint aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Három évet kaphat, aki maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást okoz. Ötéves is lehet a büntetés, ha halálos baleset történik, ha pedig valaki kettőnél több ember halálát vagy tömegszerencsétlenséget okoz, akkor nyolc évet is kaphat.