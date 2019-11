Hetente hat alkalommal is videóznak a szegedi Csillag börtönben

Egy éve volt az első távtárgyalás a Szegedi Fegyház és Börtönben, azóta hetente hatszor használják a meghallgató helyiségeket, ahol a kamera és a mikrofon közvetítésével vesz részt az elítélt a tárgyalásán. Legtöbbször a letartóztatások meghosszabbításáról döntenek így.

Tavaly ősszel adták át a Szegedi Fegyház és Börtön mindhárom objektumában a távtárgyaló he­lyiségeket. Néhány napos tesztelés után a Csillag földszintjén szeptember 28-án volt az első távtárgyalás a Szegedi Járásbíróság közvetítésével egy romániai bírósággal – közölte honlapján a Csillag börtön. Azon túl, hogy a távmeghallgatás lényegesen olcsóbb, mint fuvarozni az elítélteket, biztonsági szempontból sem elhanyagolható.

Nem kell utazgatni

Nemegyszer volt már példa arra, hogy egy rab a bíróságról próbált megszökni, amikor előállították a tárgyalására.

A távmeghallgató rendszereknek köszönhetően pedig mindegy, hogy az országban hol van a sértett, a vádlott, a tanú és a szakértő, a bírák egyszerűen meghallgathatják őket, nem kell egyik településről a másikra utazniuk.

A Szegedi Fegyház és Börtönben az elmúlt évben a távmeghallgatást legtöbbször a nyomozó bírók használták a letartóztatások meghosszabbításának ügyében, de a polgári peres eljárásokban is gyakran hallgatnak meg a börtönben fogvatartottakat. A Csillag börtön közleménye szerint a rendszer annyira bevált, hogy hetente már 6 ilyen tárgyalást tartanak.

Mindhárom helyen lehet

A börtön mindhárom objektu­mában: Szegeden, a Mars té­­ren, a Dorozsmai úton és Nagyfán három meghallgató he­­lyiségben bonyolítják a tárgyalásokat, az elmúlt évben a legtöbb meghallgatás az utóbbi két helyen volt.

A távmeghallgató helyiségeink más börtönökkel is kapcsolatban állnak, így az elítéltek közötti kommunikációt is könnyebbé teszi, például ha az egyik fogvatartott egy másik börtönben büntetését töltő kapcsolattartójával szeretne beszélni.

A büntetés-végrehajtás szerint a videós összeköttetés előnyt jelent munkaszervezés szempontjából is, az előállításon részt vevő börtönőröknek egyszerűen kevesebb idejük megy el egy-egy tárgyalásra.

A mentális betegeknek különösen fontos

Arról pedig már egy tavalyi tanulmányban írt a Bűnügyi Szemlében Bogotyán Róbert, hogy a távtárgyalások előnyt jelentenek azoknak az elítélteknek is, akik valamilyen mentális betegséggel küzdenek. Egy bírósági tárgyalás ugyanis fokozott stresszel jár, ami az amúgy is sebezhető embereket még inkább kiszolgáltatottá teszi. Az ezredes szerint nagyon fontos a távmeghallgatás a mentális betegségekkel küzdőkön kívül a kisgyerekeknél is.