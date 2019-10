Hiába a felújítás, borzalmas a járdák állapota Tarjánban

A korszerűsítések ellenére több járdaszakasz továbbra is veszélyes Tarjánban. Egy idős asszony arra panaszkodott lapunknak, hogy nemrégiben elesett egy felpúposodott járdaszegélynél, miközben a szembeni utcát most rakták ki térkővel.

Nemrégiben európai uniós forrásból a Tarján Zöldváros program keretében járdákat korszerűsítettek, parkolókat építettek a városrészben. Ezek között volt az Építő és Hajlat utcában a közterület rendezése és a zöldfelület rendbetétele. A Budapesti körút melletti bekerített játszótérrel szembeni utcán már díszburkolat van, ám az odavezető járda még borzalmas állapotú. Éva és Sándor négy éve költöztek Szegedre, egy hónappal ezelőtt Éva próbált lelépni a felpúposodott járdaszegélyről, ám az olyan magas volt, hogy elesett és megütötte a csípőjét.

– Szemembe sütött a nap, nem láttam, hogy milyen nagyot kell lépni. Majd egy hónap kellett, hogy rendbe jöjjek – magyarázta a nyugdíjas asszony. Megtudtuk, a házaspár Debrecenből költözött Szegedre, szerintük korábbi lakhelyük fényévekkel előrébb jár, mint a csongrádi megyeszékhely. Éva azt is elmondta, 30 évvel ezelőtt rendszeresen járt Szegedre, szerinte semmit nem változott azóta a város.

– Arra, amerre én lakom, a Budapesti körút másik oldalán is katasztrofális állapotban vannak a járdák. Ez csak azért bosszantó, mert itt új parkolókat építettek ki, ám ha valaki jön a parkolóból, nem tud fellépni a járdára, olyan magas. Sőt még egy fiatalnak vagy akár mozgáskorlátozottnak is gondot okozhat – magyarázta Szente László önkormányzati képviselőjelölt, aki Tarjánban nőtt fel. Hozzátette, azért is bosszantó ez, mert sok idős él a városrészben, és rengeteg olyan járdaszakasz van a városrészben, ami balesetveszélyes.

– Ezt azért sem értem, mert most fejeződik be a felújítás, talán ezekre a részekre jobban kellett volna figyelni a tervezésnél – fogalmazott.

A házaspár azt is javasolta, házuk előtt szívesen gondoznának kiskertet, Debrecenben a férfi kertészkedett, családi házban laktak. A képviselőjelölt ezzel kapcsolatban elmondta, a hobbikertészkedés nagyon népszerű a városrészben – erről lapunkban is többször beszámoltunk –, ő maga is támogatná ezt, szerinte ugyanis sokat javítana a környéken élők komfortérzetén.