Hűvös lesz ma Szegeden

Csapadékra és hűvös időre kell ma számítani.

Kedden esős, hűvös időre készülhetünk, a legtöbb csapadék délnyugaton hullhat. Az északi szelet több helyen – főként keleten, északkeleten – kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 7 és 13 fok között alakul. Erős hidegfronti hatás lesz. – írja az Időkép.hu.

Névnapok

Nárcisz, Ermelinda, Euzébia, Melinda, Narcissza, Narcisszusz, Némó, Őzike, Teofil, Zénó

Ezen a napon történt

439 – A vandálok elfoglalták Karthágót.

1497 – A háromnapos Koźmini csata vége, a lengyelek döntő vereséget szenvednek III. Istvántól.

1787 – Prágában bemutatják a Don Giovanni című operát. A zenekart Mozart vezényelte, valamint a zongorán is ő játszott.

1863 – Megalakult a Nemzetközi Vöröskereszt közvetlen elődje, a Sebesülteket Segélyező Nemzetközi Bizottság.

1888 – A konstantinápolyi egyezmény nemzetközi vízi úttá nyilvánítja a Szuezi-csatornát.

1906 – A kassai dómban örök nyugalomra helyezik Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc Törökországból hazahozott hamvait.

1914 – Az Oszmán Birodalom a központi hatalmak oldalán belép az első világháborúba.

1915 – René Viviani utódaként Aristide Briand lesz Franciaország új miniszterelnöke.

1918 – IV. Károly magyar király Hadik János grófot nevezi ki Magyarország miniszterelnökévé, mely tisztséget három napig sikerül betöltenie.

1923 – Felbomlik az Oszmán Birodalom. A Nagy Nemzetgyűlés kikiáltja a Török Köztársaságot.

1942 – A nácik 16 000 zsidót ölnek meg az fehéroroszországi Pinszknél.

1956 – A szuezi válság idején Izrael e napon inváziót indít az egyiptomi Sínai-félsziget ellen, ejtőernyős alakulatok támogatásával.

1957 – Kézi vezérlésű bomba robban az izraeli parlamentben (Knesszet).

1958 – Borisz Paszternak visszautasítja az irodalmi Nobel-díjat.

1960 – Muhammad Ali (eredeti nevén Cassius Clay) megnyeri első profi bokszmeccsét (Tunney Hunsaker ellen, a 6.menetben).

1966 – Megalakul a NOW (National Organization of Women).

1972 – Arab terroristák Líbiába térítenek egy Lufthansa gépet. Túszaikért cserébe a fogva tartott olimpiai merénylők szabadon bocsátását követelik.

1989 – Nyilvános gyászmegemlékezés Berlinben. 20 000 kelet-német polgár egyperces csönddel adózik a Falnál megölt emberek emlékének.

1990 – Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elítéli Szaddám Huszein rendszerét, mert Irakban folyamatosan megsértik az emberi jogokat, valamint szándékosan kárt okoznak a Kuvaiti háborúban, az olajkutak felgyújtásával.

1991 – A Galileo űrszonda elsőként repült el egy kisbolygó a 951 Gaspra mellett.

1998

John Glenn 77 éves veterán amerikai űrhajós a Discovery űrrepülőgép fedélzetén másodszor indul az űrbe, ezzel ő lesz a legidősebb ember, aki az űrben járt (ő volt az első amerikai űrhajós 1962-ben).

Egy göteborgi diszkóban (Svédország) tűz üt ki: 60 ember meghal, 173-an megsebesülnek. 2000-ben ezért 4 személyt 3-8 évig terjedő börtönbüntetésre ítélnek.

2004 – Az al-Dzsazíra által közzétett videófelvétellel Oszáma bin Láden bizonyítja az amerikaiak felé, hogy életben van.

2012 – Szita Bence-gyilkosság