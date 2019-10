Igazi gálaeste öt góllal

A labdarúgó NB II 14. fordulójában a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a Szent Gellért Fórumban a Tiszakécskét fogadta, és magabiztosan legyőzte. Az első gól már a második percben megszületett, onnantól pedig igazi gálamérkőzés volt.

Szeged-Csanád GA-Tiszakécske 5-0 (2-0)

Labdarúgó NB II, 14. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 2745 néző. Vezette: Kárpály Mihály (Máyer, Kovács II. G.).

Szeged-Csanád GA: Takács J. – Kárász K., Moga, Deák I., Mohl – Jovanovic (Zvara, 70.), Oláh G. – Germán, Varga Sz. (Tóth M., 56.) – Kóródi, Dragóner F. (Gajdos, 65.). Vezetőedző: Joao Janeiro.

Tiszakécske: Varga Á. – Oláh M., Preklet, Kardos, Fabio, Sváb – Tölgyesi (Kovács D., 73.), Kocsis G., Szuhodovszki (Szabó D., 63.) – Zádori, Kirchner (Durso, 67.). Vezetőedző: Simon Antal.

Gólszerzők: Germán (2., 27. – utóbbit 11-esből), Dragóner F. (49.), Jovanovic (51.), Gajdos (87.).

Sárga lap: Oláh M. (26.).

Álomkezdés: a második percben a jobb oldalon Kóródi majdnem az alapvonalról gurított vissza a 16-osra, Germán pedig okosan a jobb felsőbe belsőzte a labdát.

Nem kellett tehát sokat várni a megnyugtató gólra a deffenzív alapfelállást (a három belső védő Preklet, Kardos és Fabio volt) választó vendégek ellen. Sőt az ötödik percben az először kezdő Dragóner Filip mellel átvett labdájába ért bele éppen az utolsó pillanatban egy védő az ötösön belül. Az első tíz percbe még belefért egy gyengébb Dragóner-lövés, valamint Kóródi szöglet utáni fejese a röviden.

A következő szakaszban a vendégek keresgették a helyeket és a helyüket, helyzetekig nem jutottak. A Szeged pedig azt a fajta pluszt, amelyet a korábbi meccseken hozott, most nem vállalta fel – talán a gyors vezetés, az előny miatt sem.

Az időszaki csendet hangrobbanás szakította meg, amikor a 26. percben Kárászt lerántották a 16-oson belül, a 11-est pedig Germán az ápolás miatt már a következő percben gólra váltotta, 2-0.

Az első félidő utolsó másodpercei felborzolták a hazai kedélyeket, hiszen Oláh M. jobb oldali beadása rossz volt, de annyira nem, hogy kapura ne menjen. Takács János azonban az éppen a gólvonal mögé tartó labdát hátrafelé araszolva kitolta.

A két gólos hátrány ellenére sem változtatott a szünetben a Tiszakécske, az óvatosság ellenére pedig megint gólt kapott a félidő elején. Kóródi bal oldali beadására érkezett középen Dragóner, aki előrevetődve sodorta a kapuba a labdát, 3-0. Majd az 51. percben Varga Sz. a kapufát találta el, a kipattanóból pedig Jovanovic juttatta a hálóba a labdát, 4-0. Újabb nagy taps a meglátásért és a kivitelezésért: Oláh Gergő a félpályát átlépve lőtt kapura, Varga Á. bravúrral tolta fölé a labdát az 57. percben.

Nem volt megállás, tovább nyomott a Szeged, a közönség pedig élvezte ezt a játékot. Szinte percenként jöttek a beadások a nagy kedvvel és látványosan is futballozó hazaiaktól. A 84. percben a szegedi származású Zádori lőtt úgy, hogy Takácsnak a kapufára kellett tolni a jobb alsóba tartó labdát. A meccs csattanójaként Gajdos a 87. percben a nagyot védő kapusról kipattanót lőtte egyből a hálóba, 5-0.

Joao Janeiro: – Azt tudom mondani, amit az Ajka elleni meccs után: megvoltak a helyzeteink, de most gólokat is szereztünk. Ez volt a különbség. A közönségünk fantasztikus, elképesztő hangulatot varázsolt ma is a pályára.

Simon Antal: – Azonnal gólt kaptunk, amely meghatározta a meccs további kimenetelét. Jó lett volna szorosabbá tenni a meccset, de a második félidő elején a Szeged lerendezte a meccset. Nyolc 11-est ítéltek eddig ellenünk, ez még akár rekord is lehet… Pedig nem vagyunk fegyelmezetlen csapat.

További eredmények: Szolnok-Ajka 3-0, Dorog-Győr 3-0, Soroksár-Budaörs 0-3, Csákvár-Békéscsaba 1-0, Siófok-Kazinbarcika 0-0, Gyirmót-Vasas 2-1, Haladás-Nyíregyháza 1-3, Budafok-Vác 2-0.