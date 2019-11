Japánban újra sikert aratott Fehér Ádám

A tavalyi siker után újra visszatért Japánba, a nemzetközi cirkuszművészeti utcafesztiválra a lapunkban bemutatott tehetséges fiatal makói akrobata, Fehér Ádám partnerével, Kassai Benjáminnal. Ahogyan tavaly, úgy most is második helyezettek lettek és egymilliót nyertek.

– Tíz napot töltöttünk az ázsiai szigetországban, amiből négy volt a sizukai fesztivál időtartama. Mindennap négy fellépésünk volt – mesélte élményeiről a 22 esztendős makói Fehér Ádám, aki fellépőtársával, a fő­­városi születésű Kassai Benjáminnal együtt szerepelt a rangos nemzetközi rendezvényen.

Másodjára voltak itt – először tavaly, azt követően, hogy az év elején különdíjasok lettek a budapesti nemzetközi cirkuszi fesztiválon, és japán szervezők is felfigyeltek a produkciójukra, aztán a sikerre tekintettel most még egyszer felkérték őket.

A makói fiatalemberről ko­­rábban megírtuk, nem cirkuszos dinasztia tagja, és csupán testnevelő tanára unszolására jelentkezett az artistaképzőbe – itt ismerték meg egymást Benjáminnal. Produkciójukat, amivel ismertté váltak, nehéz leírni, látni kell: egy öt méter magas, négy ponton rögzített függőleges rúdra másznak fel, és azon mutatnak be szinte a fizika törvényeinek is ellentmondó, páratlan izommunkát és precíz összhangot megkövetelő mozdulatokat.

Most ennek egy tavaly óta még egyszer átdolgozott, más ze­­nei kísérettel előadott változatát mutatták be zsűri, illetve közönség előtt is. A két magyar artista számára ez utóbbi volt a nagyobb élmény, hiszen miután tavaly is jártak már itt, valóságos rajongótábor fogadta őket. A hab a tortán: a zsűri most is második hellyel jutalmazta őket, amivel ezúttal is bő egymillió forintnak megfelelő pénzjutalom járt. Ádám elmondta, bár produkciójukkal már szerte a világon nagyon sokfelé jártak, a közeljövőben Budapesten, a Művészetek Palotájában lesznek részesei egy cirkuszszínházi műsornak egészen januárig, aztán a Fővárosi Nagycirkuszban tapsolhatnak nekik. Hogy visszatérnek-e még Japánba, egyelőre nem tudni.