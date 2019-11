Kincs a piacon? Egy Kárász utcai, 39,9 milliós lakáson ámulunk

Jó eséllyel minden szegedi ismeri a varázslatos, sétáló utcában található épületet, amelybe most valaki beköltözhet. Nyilván egy ilyen helyen csak ritkán cserélődnek a lakók. Most közel 40 millió forintért valaki kiélvezheti a klasszikus, elegáns környezetet. Izgalmas fotók a ház belsejéről és persze a lakásról is!

“Szeged Belvárosának sétáló utcáján, a Kárász utcában /megvásárolható bérleti jog!!!/, attraktív, kitűnő állapotú, liftes házban, 3.emeleti, zárt , csendes udvar felé néző, 68,5 m2 alapterületű, 2 szobás, ebédlő konyhás, kamrás, külön wc, fürdőszobás, egyedi radiátor fűtésű, klimatizált, parkettás, festett falú, 3,5m belmagasságú, jó állapotú, tiszta, lakás, igényes környezetben eladó. A vételár a jelenleg bérleti jog kiváltását, és a lakás ingatlan tulajdonszerzésének árát képezi.” Az ingatlan adatai ● Ár: 39.900.000 Ft

● Lakás típusa: Téglalakás

● Alapterület: 69 nm

● Emelet: 3. emelet

● Szobák száma: 2

● Ingatlan állapota: Kiváló

● Fűtés típusa: Cirkó

● Belmagasság: 3.5m

● Emeletek száma: 3