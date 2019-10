Kiss-Rigó László: A józan ész győzelmében bízom

Az egyetem, a Szeged-Csanádi Egyházmegye, a város és a kormány összefogásával hihetetlen dolgokat lehetne Szegeden véghez vinni – nyilatkozta lapunknak Kiss-Rigó László. A szeged-csanádi püspök arra emlékeztetett, hogy Trianon után egy anyagilag sokkal rosszabb helyzetben lévő országban épültek ki azok az intézmények Szegeden, amelyek mindmáig meghatározzák a város arculatát.

– Az egyházmegye 2030-ban ünnepli alapításának millenniumát. Készítsünk egy rövid számvetést, hol tart a felkészülés?

– Sok minden történik az egyházmegyében. Templomok épülnek, jó néhány felújítása pedig folyamatban van, továbbá iskolák energetikai korszerűsítése zajlik. Szegeden elkészült a Szent Gellért Fórum, de van még ott egy tízhektáros területet, amelyet szeretnénk fejleszteni. Iskolát, sportpályákat, tornacsarnokot építeni, de ehhez a szegedi közgyűlés hozzájárulása is kell majd. Folyamatban van a Tóth Péter-palota felújítása is. Hangsúlyozom, a Szegedi Tudományegyetem és a Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium keresett meg minket, hogy szeretnék, ha átvennénk az intézmény irányítását és helyet is tudnánk neki biztosítani. Ehhez kormányzati támogatást kértünk és kaptunk. Elkészültek az épületfelújítás tervei, hamarosan közbeszerzési pályázatot írunk ki, és elkezdődhet az építkezés.

– A beruházás azért különleges, mert az egyházmegye és az egyetem együttműködésére épül. Ez lehet a jövő?

– Kilenc éve az egyetemmel közösen szerveztünk egy ünnepséget a Dóm téren, mert közös a sorsunk. Az egyetemnek Trianon után Kolozsvárról, a püspökségnek Temesvárról kellett elköltöznie. Arra emlékeztünk, hogy milyen csodálatos dolgokat tudtak elődeink létrehozni Trianon után, sokkal nehezebb anyagi körülmények között, mint ma. A nemzet lelke sokkal inkább depressziós lehetett volna, ehelyett összefogott a kormány, a város, az egyetem, valamint az egyházmegye, és csodákat tettek. Olyan fejlesztéseket hajtottak végre, amelyek hatása mai napig érezhető. Mindig is mondom, hogy Szegednek óriási lehetőségei lennének. Ha az egyetem, a város, a kormány és az egyházmegye megint össze tudna fogni, akkor hihetetlen dolgokat lehetne véghez vinni. Mi készek vagyunk erre.



– A magyar–lengyel kapcsolatok építéséért a Lengyel Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki.

– A lengyel–magyar együttműködés minden szempontból fontos. Többször elmondtam – még a két köztársasági elnök jelenlétében is ünnepségeken –, hogy régen, amikor Európa egy része meg akarta tagadni keresztény gyökereit, akkor egy konferencián egy ír barátommal megfogalmaztuk: Európa valami Írország és Magyarország között, de most már nem ezt mondom. Az utóbbi években azt mondom, hogy Európa egy súlyos beteg, akinek Magyarország és Lengyelország ad terápiás kezelést. A magyar–lengyel együttműködés fontos egész Európa számára és példaértékű.

– Október 13-án önkormányzati választás lesz. Mit tanácsol: mi kellene ahhoz, hogy 14-étől a települések hétköznapjai ne a politikai csatározásokról szóljanak?

– A józan ész, illetve a józan ész hiánya küzd most egymással. Annyira nyilvánvaló, hogy mi az érték és mi nem az. Az önkormányzati választást nagyon sokan a saját céljukra használják, eszük ágában nincs a település javán gondolkodni. Sajnos ez már majdnem, hogy megszokott jelenség. Mondom, én a józan észben bízom.