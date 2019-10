Laoszból Gátsorig utazott a batáta

– Ásotthalmon vagyunk, Gátsoron a batátaföldön, ami valakinek a világ vége, nekünk a világ közepe. Ez itt a fehér húsú szedése – mutatta Váraljai László, aki családjával közel 30 éve foglalkozik az egykor különlegesnek számító édesburgonyával. László édesapja, Váraljai Dénes hobbiból kezdett a növénnyel foglalkozni, miután egy távol-keleti útról, Laoszból gumókat hozott haza.

– Ez még az internet előtti időkben volt amikor nagyon nehéz volt információt szerezni arról, hogy kell ezzel a növénnyel bánni, de sikerült neki, minden évben a kiskertben ültetett batátát, a család ezt ette. Saját fajtát is nemesített, Európában két elismert fajta van, az egyik az ásotthalmi 12-es fajta, ami egy nagyon piacképes, jól tárolható és az itthoni éghajlati viszonyokhoz igazított fajta – magyarázta László.

Váraljaiék négy hektáron termesztenek batátát, aminek a szedése a napokban kezdődik. Május-júniusban ültetik, bő három hónap a tenyészidő, amikor a hideg idő beköszön, A növény leáll a növekedéssel az első fagy a levelét megcsípi, jelzi, hogy el lehet kezdeni szedni.

A zöldjét szárzúzóval eltávolítják, a nejlont lehúzzák a bakhátakról, a locsolócsöveket is és ami nagyon fontos, hogy egy alávágót végighúznak a sorok alatt, ami fellazítja a földet, porhanyóssá teszi, mert 60 centi mélyen egy ferde vas végigmegy a gumók alatt, amik így könnyebben kihúzhatók a földből.

Tudta? Nem rokonok a krumplival

Az édesburgonya vagy batáta neve ellenére nem rokona a burgonyának, csak a gumói alakja hasonlít rá. 2016-ban a világ 105 millió tonna termése 67 százaléka Kínában termett. Magas a C-, B2-, B6-, valamint E-vitamin tartalma, gazdag olyan ásványi anyagokban mint kálium, a réz és a mangán, alacsony a zsír- és koleszterintartalma és neve ellenére cukorbetegek is fogyaszthatják. Felhasználható köretnek, süthető, főzhető, grillezhető, de akár édes süteményt is lehet készíteni belőle.