Egy villamossággal foglalkozó vállalkozó és növénytermesztő barátja gondoltak egyet, és belevágtak valami teljesen újba: a klímaváltozásra készülve földimogyorót termesztenek Zákányszéken.

– Jenővel régóta barátok va­­gyunk, új utat kerestünk, így találtunk rá Balla Zoltán szaktanácsadó segítségével a földimogyoróra. Én villamos­ipari vállalkozó vagyok, aki úgy gondolta, hogy érdemes lenne a mezőgazdaságba fektetni, Jencinek voltak ötletei, köztük a földimogyoró. Úgy gondoltuk, érdemes belevágni – kezdte Kővári Róbert, akivel a földimogyoró-ültetvényük szélén álldogáltunk és beszélgettünk.

Kísérleti fázis

– Nem sokan foglalkoznak a földimogyoróval, nekünk is még ez csak a második évünk. Kísérleti fázisban vagyunk. Mi is most tanuljuk a termesztését – vette át a szót Dobó Jenő.

A vetés a legnehezebb

A burgonya- és sárgarépa-termesztéssel foglalkozó vállalkozó az interneten, a Debreceni Egyetem honlapján találta meg, hogy földimogyoró-ter­mesztési kísérleteket folytattak.

– Úgy gondoltam, belevágok egy kis területen. A szaktudás Debrecenből, Balla Zoltántól jött. A vetés volt a legnehezebb, mert itthon még nincs ilyen vetőgép, de végül idén már vásároltunk egyet – magyarázta.

Szereti a meleget

– A laza szerkezetű talajt kedveli. A klímaváltozásra jól reagál, meleg égövön termesztett növény, a 30 fok feletti hőmérséklet ideális neki. Jól érzi ma­­gát abban az időben, amiben más növénynek már melege van. Egy klímakutató barátom mondta, hogy nem sokáig lehet már a burgonyát normálisan megtermelni ezen a környéken, ezért próbálunk változtatni – folytatta Dobó Jenő, miközben körkörös mozdulattal kiemelte az egyik bokrot gyökerestül, majd előbukkant a termés.

Furcsán néznek rájuk

– Mi is meglepődtünk tavaly, nem kellett kilincselni, helyben elkelt az összes mogyoró. A környék gazdái furcsállják, úgy néznek ránk, mint gyújtogató a vizes szalmára – nevetett a vállalkozó. Az első évben maguknak akartak bizonyítani, 10 kiló maggal kezdték, idén 80 kilót vetettek. Az idei termés, 400-500 kiló, pillanatok alatt eltűnt.

Miután nehezen kifejtjük a puha héjából, íze meglepő mó­­don a babhoz és a borsóhoz hasonlít. A zákányszéki földimogyorót másfél hét múlva szüretelik, utána szárad, és bekerül a raktárba. A két vállalkozó egy pörkölőgépbe is befektetett, hogy frissen pörkölt mogyoróval is el tudják látni a piacot.