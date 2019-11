Nemesi: A digitalizációé a jövő

A gazdaság fejlődését, a kis- és középvállalkozások erősítését, a folyamatos innovációt tekinti feladatának a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A köztestület 1994. november 4-én alakult újjá Szegeden. A negyedszázados évfordulón Nemesi Pált, a kamara elnökét kérdeztük a jövő legfontosabb feladatairól.

– Miként emlékszik az 1990-es évek változásaira?

– Óriási felelősségünk volt akkoriban. A rendszerváltozás politikai értelemben 1990-hez kötődött, de ezzel párhuzamosan a gazdasági rendszerváltás is megkezdődött. Gazdasági ön­kormányzatunk tanácsadói tevékenységével segítette a vállalkozásokat, hogy miként tudnak piaci környezetben fejleszteni, új szervezeti kultúrát és munkakörnyezetet teremteni, hiszen a nulláról kellett építkezniük. Az elmúlt 25 évben nagy utat jártunk be. Nagyon sok dolog bekerült a kamara alapfeladatai közé, a vállalkozásfejlesztés mellett ilyen például a szakképzés. Azt gondolom, ezen a területen is na­­gyon jelentős eredményeket értünk el. Országos és megyei szinten is a kamara tesz javaslatot arra, hogy mely szakmákban folyjanak képzések, és ezekhez milyen vizsgakövetelmények tartozzanak.

2019 a robotika éve

– A technológiai fejlődés megállíthatatlan. Hogyan tudnak lépést tartani ezzel?

– A gazdaságban mindig vannak új kihívások. A legújabb az, hogy az innovációt hogyan tudjuk a mikro-, kis- és középvállalkozások szintjén értelmezni. Oroszlánszerepet vállaltunk ab­­ban, hogy a vállalkozások együtt tudjanak működni az oktatási intézményekkel és az egyetemmel a kutatás-fejlesztés területén. Ma már minden cégnek lehetősége van arra, hogy akár külső szakértők bevonásával folyamatosan fejlesszen. A kamarában úgy döntöttünk, hogy 2019 a robotika éve lesz. A rendezvényeinken, a szakmai napokon és üzleti fórumokon azt mutatjuk be, hogy miként tudják a cégek a szervezeti kultúrájukba ezt beépíteni. A kkv-szektorban nincs mindig lehetőség arra, hogy szervezeten belül, jól felkészült, profi szakembereket alkalmazzanak az innováció­ra, ezért próbálunk fogódzót, irányt adni nekik az általunk megalkotott megyei gazdasági jövőképpel. Az innovációhoz kapcsolódó rendezvényeink, szolgáltatásaink is támogatást nyújthatnak. Emellett ne feledkezzünk meg a Dél-Alföldi Innovációs Díjról sem, amelyet a dél-alföldi kamarákkal, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságával és a a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökséggel közösen a napokban adunk át.

A 21. században is versenyképesnek maradni

– Miért a kkv-szektorra fókuszálnak?

– A hazánkban működő cégek 98 százaléka a kis- és középvállalkozás. Ezek a társaságok foglalkoztatják a munkavállalók több mint kétharmadát, ezért nagyon fontos, hogy ez a szektor a 21. században is versenyképes legyen. A kamara felkészíti ezeket a vállalkozásokat arra, hogy nagyvállalatok vagy nemzetközi cégek beszállítói programjaihoz csatlakozhassanak. Az üzleti forgalom biztonsága mellett igyekszünk kialakítani egy olyan üzleti közösséget, amellyel akár a vállalkozások szemléletformálása, a tudás átadás-átvétele is gördülékenyebb lehet. Továbbá kiemelt feladat a piacra jutás segítése, amit a kamaránkban működő Enterprise Europe Network dél-alföldi irodájának térítésmentes szolgáltatásai tesznek lehetővé.

Digitális gazdaság felé haladunk

– Mit hoz a jövő? Milyen irányba fejlődik a megye gazdasága?

– Munkaerőhiány van egyes ágazatokban, az ország egyes területein pedig már teljes foglalkoztatásról beszélhetünk, ezért mindenki azon gondolko­dik, hogy a vállalkozások fejlesztésével miként lehet ezt a helyzetet kezelni. A jövő legfontosabb kérdése az lesz, hogy miként tudjuk a robotikát, a digi­talizációt beépíteni a vállalatok működésébe, mert ezen múlik majd a versenyképességünk.