Pozitív üzenetek mindenkinek kellenek

Az emberi kapcsolatokról is lehet hálózatokban gondolkodni – tudtuk meg Csermely Péter előadásán az IH Rendezvényközpontban. A Mentorháló kiemelt őszi programján sokat hallhattunk a szeretethálózatokról.

– A sikeres hálózatépítő elfogadja, hogy minden élethelyzet ajándék. És azonosulni tud az útkeresés örömével. Fel tud fedezni új, jó dolgokat. Megtanult szeretni – foglalta össze előadása végén Csermely Péter biokémikus, hálózatkutató. Az őszi évad kiemelt előadójaként köszöntötték a Mentor(h)álóban a Széchenyi-díjas professzort az IH Rendezvényközpontban. A hazai tudományos élet ki­­emelkedő alakja, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alapító elnöke mesélt arról, mivel foglalkozik egy hálózatkutató, ho­­gyan definiálja a tudomány a hálózatokat, annak elemeit.

Az emberi kapcsolatok, mint hálózatok

– Az emberi kapcsolatokról is lehet hálózatokban gondolkodni, így például a barátságról is. Irányított hálózatok is vannak: amikor egy házaspár kapcsolatrendszerét vizsgáljuk, megállapítható, vajon a férj irányítja a feleséget vagy fordítva. Egy jó házasságban 5 percig így, 5 percig úgy történik. Továbbá a hálózatokban csomópontok vannak. A szociális háló csomó­pontjai például azok, akiknek sok a barátjuk. A hálózatos hi­­dak pedig csoportokat kötnek össze, és ezek a típusú emberek nagyon fontosak a szociális emberi hálózatokban, mert véleménykülönbségeket tudnak kibékíteni – magyarázta.

A gyűlölet gyorsabban terjed

Arra is választ kaptunk, hogyan válik önerősítő hálózatszervező körré a szeretet – és a gyűlölet. – A hálózatokat érzelmi alapon képezzük. Felmérések bizonyítják, hogy az állandóan negatív kritikát megfogalmazó embereket kerüljük. A környezethez csak szeretet üzenetekkel lehet jól viszonyulni. A pozitív üzenetek ugyanis bennünket rögtön a szociális háló közepére vihetnek, a hervasztóak a perifériára sodornak. A tapasztalat szerint minden szituációban ötször annyi pozitív üzenetre van szükség, mint negatívra. Ha például a társunkkal szeretnénk valami rosszat közölni, előtte öt pozitív üzenetet kell mondani neki. A gyűlölet ugyanis sokkal jobban terjed a hálózatokban, mint az öröm. Ennek az az oka, hogy utóbbival kapcsolatos érzelmeinket kevesebb emberrel osztjuk meg, mint a rosszakat – figyelmeztetett a professzor.

Pozitív önértékeléssel is lehet hálózatot építeni

Hogyan lehet hálózatot építeni pozitív önértékeléssel? – ez is kulcsfontosságú információ. Csermely Péter egy nagyon alapvető tréninget javasolt.

– Érdemes otthon „fürdőszobatükör-tesztet” végeznünk. Ha valami olyat látunk a tükörben, ami miatt elmosolyodunk, és ezt nap mint nap így éljük meg, akkor rendben van az ön­­értékelésünk. Így már reggel mo­­solyogtak ránk, emiatt jobb kedvünk lett. Aznap is megoldottunk dolgokat. Szerettük, örültünk a napunknak. Így tudunk másokról is pozitív üzeneteket mondani, és ezzel a szociális hálózatot is szorosabbá fűzni. Ez egy fantasztikus kör, hiszen a pozitív üzenetek pozitív visszajelzéseket adnak. Utóbbiakból pedig biztosan pozitív önértékelés lesz. És ez az angyali kör kezdődik elölről – tette hozzá.