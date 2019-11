Ráijesztett a Gyöngyös a második félidőre feljavuló MOL-PICK Szegedre

A MOL-Pick Szeged vendégeként is jó játékot mutatott be a Gyöngyös, a tabellán harmadik helyen álló vendégek ellen azonban a szünet után összeszedte magát a szegedi csapat, és végül kilencedik bajnoki mérkőzését is megnyerte.

Többen visszatértek a MOL-Pick Szeged keretébe a keddi bajnokin, Bodó Richárd játékát azonban nem kockáztatta a szakmai stáb, míg Bodgan Radivojevics ezúttal pihenőt kapott. A Gyöngyös igazolta, hogy nem volt véletlen az eddig szereplése, hiszen a tabella harmadik helyén állt a Heves megyei csapat a mérkőzést megelőzően. Bár a vendégek elsősorban arra próbáltak figyelni, hogy tartani tudják a Szeged által diktált tempót, mégis teher nélkül, felszabadultan játszottak, miközben nem akart összeállni a szegedi védekezés. Ennek következében folyamatosan nőtt a Gyöngyös előnye, az első negyed óra végén már héttel, 12–5-re vezettek a vendégek. Jonas Källman egy hétperces szegedi gólcsendet tört meg, és ugyan zárkózott a Pick, de Konkoly Csaba csapatának ekkor minden ült támadásban: góllal zárták az első félidőt is, Sipeki Levente utolsó másodpercekben szerzett találatának köszönhetően négygólos hátrányban vonulhatott pihenőre a MOL-Pick Szeged. A szünet után szigorított védekezésén a Tisza-parti együttes, és támadásban is jóval pontosabb volt, mint az első harminc percben. A negyvenedik perc végére sikerült is ledolgoznia hátrányát a Szegednek, a sokadik labdaszerzés után Stefan Sigurmannsson üreskapus góljával kezdődhetett minden elölről. (23–23) Gaber góljával először vezettek a meccsen a kékek, innen pedig már nem engedték ki a kezükből a mérkőzést. Ha nehezen is indult a Szeged számára a meccs, de végül megnyerte azt, így a kilencedik bajnokiját is behúzta. A MOL-Pick Szeged legközelebb vasárnap 17 órától szintén az újszegedi sportcsarnokban játszik, akkor a norvég bajnok Elverum lesz az ellenfél a Bajnokok Ligájában.