Sorra húzzák le a rolót a kocsmák

Az embereknek egyre kevesebb pénzük van italra, és ennek egyenes következményeként a kocsmák, sörözők egymás után zárnak be, vagy szüneteltetik működésüket. A versenyben általában a nagyobb múltú, ismertebb helyek maradnak talpon.

– Kevesebb a vendég, mint két-­három éve, az oka valószínűleg az, hogy kevesebb a pénzük az embereknek, nem jut annyi italra. A nyár is úgy telt el, hogy igazán egyszer sem telt meg a kerthelyiségünk – mondta a vásárhelyi Kinizsi Sörözőt párjával bérlő Krisztina. Mikor ott jártunk, hárman voltunk a helyiségben, ő, a pultos és e sorok írója, szomját oltani akaró vendég egy sem. Hozzátette: va­lószínűleg boltban veszik meg az italt, és otthon isszák meg, mert úgy olcsóbb.

Megszűntek

Azért faggatóztunk, mert az utóbbi időben több kocsma, sö­­röző szűnt meg a városban. Legutóbb a Piros alma húzta le a rolót, de erre a sorsra jutott az utóbbi években információink szerint a Kártyavár, a Koccintó, a Kölcsey, a volt Bázis vagy Frédi és Béni, a Bükkfa, a Galéria Eszpresszó, a Gödör, a Végállomás, a Birkacsárda, a Jókai utcán az öt kocsmából kettő maradt, a Bocskain a kettőből egy, de bezárt még a Berkenye, a Fehér Galamb, a Görbe-bögre, a Démon, és még folytathatnánk az egyébként sem rövid sort. De nem kell „aggódni”, maradt még bőven.

Nincs pénz

– Nincs az embereknek pénzük, ráadásul a sörözőkben drágább az ital, és állandóan emelik az árakat. Azt már nem lehet megfizetni – közölte Balog János, aki elmondta: a kocsmában egy üveg sör áráért a boltban hármat vehet. A Sportvendéglőben – a név italkimérést takar – úgy értesültünk, nem csökkent jelentősen a forgalom.

– Az áremelések miatt nincs annyi vendég, pangás van, kevesebb a pénz. Korábban munka után betérhettek az emberek egy étterembe megvacsorázni, erre ma már nem futja – közölte a Sportban fo­­gyasztó Csengeri Endre.

A Bocskai Falatozó és Presszó neve is csalóka, már régóta csak folyékony kenyér kapható táplálékként. Napi szinten, egy napon belül is változik a forgalom, inkább délután, munka után térnek be a vendégek sör­re, borra, fröccsre, rövidre – tud­­tuk meg.

Régi szép idők

– Még a rendszerváltás előtt a Teleki utcán, a Hódiköttel szemben volt a sörözőnk, és 2-3 nap alatt adtunk el annyi alkoholt, mint manapság egy hónap alatt. Azt is megfigyeltem, hogy a pénz fogyásával a minőség iránti igény háttérbe szorult, sőt, szinte eltűnt: a kannás bort és a boltokban kapható „féldekásakat” veszik az emberek – közölte véleményét egy, a vendéglátásban évtizedes tapasztalattal rendelkező, anonimitást kérő szakember. A bedőlt kocsmák helyén zöldséges és dohánybolt is nyílt, de a legtöbb lehúzott rolóval, lelakatolva, üresen áll.