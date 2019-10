Nyugdíjas stand up, sütemény, operett: az időseket ünnepelték Balástyán

Idősek Világnapi ünnepséget rendeztek vasárnap Balástyán. A művelődési házban az önkormányzat vendégül látta a település szépkorú lakosságát: süteménnyel, teával és forralt borral kínálták őket. A műsorból nem hiányzott sem a humor, sem a magyar nóta.

Ünnepséget rendezett az önkormányzat a balástyai nyugdíjasok számára vasárnap délután az Idősek Világnapja alkalmából. A településen hagyománya van a szépkorúak köszöntésének: 21 éve minden október végén külön rendezvényt szerveznek nekik. A művelődési ház tegnap is szinte teljesen megtelt: párok és egyedülállók is szép számmal érkeztek.

A rendezvény elején Weisz Zoltánné, az Őszi Alkony Nyugdíjas Klub vezetője megköszönte az önkormányzatnak, hogy immár több mint két évtizede tisztelettel és szeretettel szervezik meg ezt a programot. – A családokban a mai rohanó világban egyre kevesebb idő és figyelem jut egymásra. Nekünk, időseknek nagy szerepünk van: szeretetet és nyugalmat kell sugároznunk a fiataloknak – fogalmazta meg ennek a korosztálynak a feladatát a klubvezető.

Ujvári László polgármester elmondta, a falu rendezvényei közül ez az egyik legfontosabb. – Egy családban az egyik legfontosabb az idősek megbecsülése. Egy ilyen kis település pedig olyan, mint egy nagyobb család – fogalmazott beszédében, majd köszönetet mondott a példamutatásért, tapasztalatokért és a sok fáradságért, melyet nekik köszönhet a fiatal generáció.

A délután első fele a nevetésről szólt. Terka néni nyugdíjas stand up comedy-jén – amelyből például azt is megtudhattuk, hogy a nyugdíjas az egyetlen faj, amely szex nélkül is szaporodik – mindenki jól szórakozott. Ezt követően Koltai Zoltán nótaénekes, Táborosi Imre és zenekara, valamint Kónya Krisztina, a Szegedi Nemzeti Színház művésze adott zenés műsort magyar nótákból és operett slágerekből. Az önkormányzat vendégül is látta a település szépkorú lakosságát: süteménnyel, teával és forralt borral kínálták őket a műsor végén.

– Nagyon tetszik a műsor és örülök, hogy ennyire megbecsülnek bennünket, hogy évente egyszer külön ünnepséget rendeznek nekünk – mondta Ujvári Jánosné Ilona. Az idős asszony hozzátette: a zene is kedvére való, táncra csak azért nem perdül, mert már rossz a lába.

Balástyán több mint félezer nyugdíjas él, a nyugdíjas klubnak azonban mindössze 24 tagja van. – Valahogy nem tartanak erre sokan igényt, inkább elmagányosodnak – fogalmazott Weisz Zoltánné, aki éppen ezért örül különösen az idősek világnapi programnak. – Ide legalább eljönnek, és van az évben egy nap, amikor kicsit rólunk szólnak az események, és mi is önfeledten, jól érezhetjük magunkat – tette hozzá.

Terka néni stand up comedy-je mindenkit megnevettetett.

Korábban írtuk:

Idősek világnapi ünnepséget tartottak vasárnap délután Balástyán. A Művelődési Házban az önkormányzat vendégül látta a település szépkorú lakosságát: süteménnyel, teával és forralt borral vendégelték meg őket. Az ünnepi műsor első felében stand up comedy szórakoztatta őket, majd magyar nóta- és operettslágerek csendültek fel Koltai Zoltán nótaénekes jóvoltából.