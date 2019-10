Nyárias időnek örülhetünk október közepén: az ilyenkor szokásosnál nagyjából 10 fokkal van melegebb. Vasárnap óta folyamatosan dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok, és ez valószínűleg még napokon keresztül folytatódik.

Hétfő délután 3 és 4 óra között 27 foknál járt a hőmérők higanyszála Szegeden. Meglehetősen szokatlan ez a meleg október közepén: nagyjából 10 fokkal haladjuk meg az ilyenkor szokásos értékeket. Ezúttal valóban szó szerint érthető a vénasszonyok nyara: délutánonként júniusban tapasztalható időjárásnak örülhetünk. Az egész országnak kijut most a melegből, vasárnap már rekordok is dőltek. Akkor Adonyban 26,9 fokot regisztráltak, mely egy tized fokkal haladta meg a 2012-es addigi napi csúcsot. De megdőlt a hajnali melegrekord is, Balatonlellén ugyanis csak 15,9 fokig süllyedt a hőmérséklet abban sz évszakban, amikor gyakran már fagyni is szokott a kora reggeli órákban.

Hétfő tovább melegedett az idő. Balatonedericsen és Iklódbördőcén reggelig mindössze 16 fokig csökkent a hőmérséklet, ezzel ismét megdőlt a legmagasabb napi minimum rekordja. Napközben pedig egy 84 éves rekordot adtunk át a múltnak: a 25,6 fokot…. fokkal szárnyalta túl az időjárás…. A dél-keleti régióban volt egyébként tegnap a legmelegebb, Szegeden is 27 fok volt a csúcshőmérséklet. Ez több mint 2 fokkal meghaladja az 1943-ban regisztrált eddigi legmagasabb értéket.

Gyuris Ferenc, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa lapunknak elmondta, a következő napokban várhatóan sorozatban megdőlnek majd Szegeden az eddigi melegrekordok. – A hajnalira ez nem vonatkozik, nálunk ugyanis 8-10 fok közé süllyed le a hőmérséklet. A nappali csúcsok viszont biztosan magasabbak lesznek, mint az eddig regisztrált rekordok. Ma például a hétfőihez hasonló hőmérséklet várható, így az október 22-éhez tartozó eddigi 24,4 fok, mely 64 éves rekord, bizonyosan a múlté lesz.

A szakember hozzátette: ma még valószínűleg az országos rekord is megdől majd, hiszen az 26,2 fok, a szerdai és a csütörtöki azonban már kérdéses, hiszen mindkét napon 27 fok feletti a valaha mért legmelegebb nappali hőmérséklet. Szegeden azonban van esély, hogy ezen a két napon is megdől a helyi rekord, hiszen az alig több mint 25 fok.

A szokatlan meleg egyébként kitart még legalább egy hétig. Bár szerdától 2-3 fokkal visszaesik a hőmérséklet, de továbbra is az átlagosnál enyhébb, csapadékmentes idő várható.