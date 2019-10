Szép nyári időjárásunk lesz

Az őszt csak az elszíneződő falevelek jelzik.

Hétfőn is sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk, inkább csak fátyolfelhők jelenhetnek meg időnként az égen, de azért a reggeli órákra elsősorban északon pára- és ködfoltok kialakulhatnak. A keleti-északkeleti tájak kivételével többfelé megélénkülhet a déli-délnyugati szél. Hajnalban 6-15, délután 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben. – írja az Időkép.hu.

Névnapok

Orsolya, Celina, Cettina, Hilár, Hilárion, Hiláriusz, Ilárion, Kende, Klementina, Kolombina, Larion, Laurent, Orsi, Orsika, Szelina, Ursula, Urszula, Viátor, Zelina, Zeline, Zelinke, Zselyke, Zsolt

Ezen a napon történt

I. e. 2137 – Az első feljegyzett napfogyatkozás Kínában.

1520 – Ferdinand Magellan megérkezik a Tűzföldre (Tierra Del Fuego, Argentína-Chile partvidékén).

1540 – Leonhard von Fels osztrák generális ostromolja Budát.

1587 – Magyarország áttér a Gergely-naptár használatára; ennek következtében ezért ebben az évben október 21-ét november 1-je követi.

1600 – Tokugava Iejaszu győzelmet arat a szekigaharai csatában, véget vetve ezzel a hadakozó fejedelemségek korának.

1790 – A trikolór lesz Franciaország hivatalos zászlaja.

1805 – Trafalgarnál a brit hadiflotta, Horatio Nelson parancsnoksága alatt legyőzi a franciákat.

1858 – Párizsban bemutatják Jacques Offenbach „Orfeusz az alvilágban” c. operáját. Ebben szerepel a kánkán zenéje is.

1878 – A német Birodalmi Gyűlés betiltja a szocialistákat, betiltja az összes „szociáldemokrata, szocialista és kommunista” gyűlést, szervezetet és kiadványt. A törvény alapján a szociáldemokratákkal rokonszenvezőket üldözhetik és letartóztathatják.

1879 – Thomas Alva Edison bemutatja az első izzólámpát.

1911 – Károly főherceg és Zita hercegnő esküvője.

1921 – IV. Károly, a volt magyar király másodszorra is megpróbálja restaurálni uralmát Magyarországon.

1940 – Imrédy Béla volt miniszterelnök megalakítja a szélsőjobboldali eszméket képviselő Magyar Megújulás Pártját.

1944 – A második világháborúban a szövetségesek elfoglalják Aachent, az első német nagyvárost.

1944 – A brit és amerikai légierő pusztító légitámadásokat hajt végre Győr, Ipolyság, Feketehalom és Ózd vasútállomásai ellen.

1950 – A kínai hadsereg elfoglalja Tibetet.

1959 – New Yorkban megnyílik a Guggenheim Múzeum.

1959 – Dr. Wernher von Braun, a Harmadik Birodalom vezető rakétamérnöke munkába lép a NASA-nál.

1960 – Vízre bocsátják az Egyesült Királyság első atommeghajtású tengeralattjáróját, a „Dreadnought”-t.

1964 – New Yorkban bemutatják a „My Fair Lady” c. musicalt.

1966 – Delhiben megkezdődik Indira Gandhi indiai, Gamal Abden-Nasszer egyiptomi, és Josip Broz Tito jugoszláv elnökök találkozója, melyen sürgetik a Vietnám elleni bombázások beszüntetését.

1967 – Washingtonban több tízezer ember vonul fel a vietnámi háború elleni tüntetésen.

1971 – Irodalmi Nobel-díjat kap Pablo Neruda chilei író.

1977 – Morárdzsi Deszái indiai kormányfő látogatása a Szovjetunióban.

1985 – Egy hamburgi árverésen 1,7 millió nyugatnémet márkáért elkel a világ egyik legértékesebb bélyegpárja, a Kék Mauritius és a narancsvörös egypennys bélyeg.

1988 – A New York-i legfőbb ügyészség megvádolta a Ferdinand Marcost, a Fülöp-szigetek volt elnökét és feleségét, Imeldát, csalás és zsarolás bűntettével. Marcos meghal még a bírósági tárgyalás előtt.

1989 – Antall József, a későbbi magyar miniszterelnök lett az MDF elnöke (1990. május 23-án alakítja meg a rendszerváltás utáni első, demokratikusan választott magyar kormányt).

2001 – Thomas L. Morris washingtoni postáson diagnosztizálják először, hogy lépfene kórokozót (Bacillus anthracis) lélegzett be. A fertőzés később a halálát okozta.

2007 – A török hadsereg 23 kurd lázadóval végez azt követően, hogy a hajnali órákban 12 török katonát öltek meg kurd lázadók Törökország délkeleti részében, az iraki határ közelében, Hakkari tartományban. Recep Tayyip Erdoğan kormányfő rendkívüli ülésre hívja össze kormánya tagjait, hogy az esetleges válaszlépésekről döntsenek.

2015 – A Vissza a jövőbe II. című film szerint Marty McFly megérkezik 1985-ből. (Vissza a jövőbe-nap; Back to the Future Day)