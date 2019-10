Kedden majdnem megdőlt a melegrekord, szerdán folytatódik a napos, kellemes idő

Marad a napos, májusra hajazó időjárás.

Éjszaka nagyrészt derült lesz az ég, főként az Északi-középhegység térségében, valamint délnyugaton köd képződhet, hajnalban pedig nyugaton megnövekszik a felhőzet, és a határvidéken néhol zápor már lehet. Szerdán nyugat felől átmenetileg tovább növekszik, de közben szakadozik is a felhőzet, és főként a Dunántúlon és középen alakulhat ki eső, zápor, reggel, délelőtt a nyugati megyékben egy-egy zivatar is lehet. Kezdetben keleten, majd nyugaton valószínű több napsütés. Reggelig a déli, szerdán az északnyugatira forduló szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 13 fok között alakul, de északkeleten néhol hűvösebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 18 és 25 fok között alakul, ám északnyugaton, nyugaton csak 15, 17 fok valószínű. Az Időkép előrejelzése szerint 24 fokig emelkedik a hőmérséklet – tegnap Szeged külterületén 25,4 fok volt, ami nem sokkal marad el a 25,9 fokos helyi melegrekordtól.

Névnapok: Gál, Ambos, Ambró, Ambrus, Aranka, Aurélia, Auróra, Bedecs, Bedő, Gallusz, Gálos, Gellért, Gerhárd, Hédi, Hedvig, Lehel, Lél, Lelle, Margit

Ezek történtek korábban ezen a napon.

1448 – Hunyadi János vereséget szenved Rigómezőnél.

1604 – Bocskai István hajdúi élén bevonul Debrecenbe.

1690 – I. Lipót német-római császár, magyar király aláírja a Diploma Leopoldinumot.

1701 – Megalapítják a Yale Egyetemet.

1813 – A Népek Csatájának kezdete Lipcsénél: Bonaparte Napóleon veresége a porosz–osztrák–orosz koalíciós hadseregtől.

1848 – Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején az udvarhelyszéki Agyagfalván összehívták a székely nemzetgyűlést, ahol nagy fontosságú határozatok születtek. A résztvevők a székelység nevében esküt tettek az alkotmányos magyar kormányra, társadalmi és nemzeti felszabadulást hirdettek, hitet tettek a jogegyenlőség és az alkotmányos szabadság mellett. A népgyűlésen „a szász és román testvérekhez” szóló, békés együttélésre buzdító kiáltványt fogadtak el. Kimondták továbbá a 19–25 éves székely ifjak általános hadkötelezettségét és egy, a honvédség mintáján alapuló székely hadsereg felállítását.

1848 – Ferdinánd császár és király Windisch-Grätz tábornagyot nevezi ki az Itálián kívüli haderők főparancsnokának, teljhatalommal ruházza fel, és utasítja a bécsi és a magyar forradalom leverésére.

1862 – Preysz Móric kémikus a Hegyaljai Borművelők Egyesületében három évvel Louis Pasteur előtt bemutatja pasztőrözési eljárását.

1895 – A király törvényesen bevett vallássá nyilvánítja az izraelita vallást.

1897 – Megnyílik a budapesti Magyar Színház.

1899 – Sarah Bernhardt és társulata a budapesti Magyar Színházban vendégszerepel.

1906 – Törvényesítik a prostitúciót Magyarországon.

1918 – I. Károly osztrák császár bejelenti Ausztria föderatív alapon való átalakítását, és felszólítja a tartományokat, alakítsák meg nemzeti tanácsaikat, ez azonban nem vonatkozik a Magyar Korona országaira.

1918 – Lékai János tisztviselő, a Galilei Kör tagja pisztollyal sikertelen merényletet kísérel meg Gróf Tisza István miniszterelnök ellen.

1923 – Megalapítják a Disney Co.-t.

1925 – Kormányhatározatot hoznak a pengő bevezetéséről: 1 pengő értéke 12 500 korona lesz.

1926 – A budapesti operaház bemutatja Kodály Zoltán: Háry János c. daljátékát.

1934 – Mao Ce-tung és a kínai kommunisták hadserege elindul a hosszú menetelésre, a délkeleti Csianghszi tartományból egy 12 000 km hosszú úton a Kína középső részén fekvő Senhszi tartomány felé.

1940 – A varsói gettó megnyitása.

1944 – Szálasi Ferenc nyilas nemzetvezető átveszi a kormányhatalmat.

1944 – Dálnoki Miklós Béla tábornok átáll a Vörös Hadsereghez.

1946 – Tíz háborús bűnösön, akiket Nürnbergben elítéltek (Wilhelm Frick, Alfred Jodl, Hans Frank, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyß-Inquart, Julius Streicher) ezen a napon végrehajtják a halálos ítéletet.

1964 – Kína felrobbantja első atombombáját, ezzel a világ ötödik nukleáris hatalmává válik.

1965 – A New York-i világkiállításon elássák a második Westinghouse időkapszulát, melynek tervezett kinyitási ideje 6939.

1972 – Chilében bevezetik a szükségállapotot.

1973 – Henry Kissinger és Le Duc Tho megosztott Nobel-békedíjat kapnak.

1978 – Átadják a forgalomnak az M3-as autópálya első, 23,5 km hosszú szakaszát, Budapest és Gödöllő között.

1978 – Karol Józef Wojtyłát pápává választják, II. János Pál néven.

1979 – Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO Rómában ülésező konferenciája Magyarország javaslatára Világélelmezési Nappá nyilvánította október 16-át.

1984 – Desmond Tutu dél-afrikai püspök megkapja a Nobel-békedíjat.

1985 – Az Intel bemutatja első 32-bit-es mikroszámítógép chip-jét.

1994 – Helmut Kohl német szövetségi kancellárt negyedik alkalommal választják újra.

2005 – Sikeresen földet ér a második kínai űrhajó, a Sencsou–6.

2007 – Az Egyesült Államok elnöke, George W. Bush az elnöki rezidencián fogadja a száműzetésben élő tibeti vallási és politikai vezetőt, a 14. dalai lámát.

2007 – Sólyom László köztársasági elnök – hivatalos bosznia-hercegovinai programja során – látogatást tesz a Szarajevóban állomásozó MH EUFOR-század állományánál.