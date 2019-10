Magyarország nem összeszerelő üzem – mondta szegedi fórumán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a Gál Ferenc Főiskola zsúfolásig megtelt előadótermében hangsúlyozta: az Európai Unión belül a magyar gazdaság növekszik a leggyorsabban.

Egyre magasabb hozzáadott értéket, egyre magasabb technológiai színvonalon állítanak elő azok a vállalatok, amelyek Magyarországon hozzák létre új telephelyüket – mondta Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ez is azt mutatja, nem igaz, hogy Magyarország a multik összeszerelő üzeme lenne. Az újonnan létrehozott munkahelyeken másfél év alatt bruttó 304 ezer forintról 505 ezer forintra nőtt a fizetés.

A keleti nyitás politikája is sikeres – folytatta a tárcavezető. Idén először fordult elő, hogy nem Németország a legnagyobb beruházó, hanem a Koreai Köztársaság. A koreai cégek a legkorszerűbb elektromos autók európai gyártóbázisát akarják Magyarországon kiépíteni.

Tíz év alatt nagy utat járt be a gazdaság

Szijjártó Péter szerint működik az a magyar gazdasági modell, aminek 2010-ben ágyaztak meg. Egy a labdarúgásból vett hasonlattal jellemezte az akkori helyzetet. A kormánynak arról kellett döntenie, hogy tíz játékossal védekezik, vagy öt csatárral támad. A kabinet a sok kritika ellenére emellett döntött, így alakult ki az a magyar gazdasági modell, ami a folyamatos gazdasági növekedésre és a pénzügyi fegyelemre épül. Míg 2009-ben Görögországhoz hasonlóan Magyarország is a csőd szélén táncolt, ma már a magyar gazdaság több mutatójával is a legjobbak között van. Tavaly a GDP 5 százalékával, az első fél évben pedig még ezt is meghaladó mértékben, 5,1 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye, amivel az európai uniós rangsor első helyére került az ország.

Kilenc év alatt 800 ezer új munkahely jött létre, 1,8 millió főről 4,5 millióra nőtt az adófizetők száma. A munkanélküliség 2009-ben 12 százalékos volt, az államadósság meghaladta a GDP 85 százalékát és 2010 első fél évében 7 százalék körül volt a költségvetési hiány. Innen sikerült elérni azt, hogy exportteljesítményét tekintve Magyarország a 34. a világrangsorban. Azok közé az országok közé tartozik, amelyek évente 100 milliárd euró nagyságrendben exportálnak.

Szeged lemaradt a többi nagyváros mögött

A megyeszékhely gazdasági fejlődése elmaradt Győr, Debrecen és Kecskemét mögött, holott a kormány hajlandó lenne a várossal való együttműködésre – folytatta Szijjártó Péter.

Szerinte a partnerséget bizonyítja, hogy kormányzati támogatással épült meg Csongrád megye székhelyén az ELI lézerközpont, felújították a Maty-éri evezős pályát és 1,8 milliárd forinttal támogatta a magyar állam, hogy a BP Szegedre hozza a ma már 500 főt foglalkoztató globális szolgáltatóközpontját.

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy a szegedi gazdaság fejlesztéséről Nemesi Pál polgármesterjelölttel is egyeztettek. Támogatják a harmadik híd megépítését és egy új, zöldmezős ipari park létrehozását.

A kormányzattal közösen fejlesztene

Miközben a magyar gazdaság fejlődik, Szeged alulmúlta önmagát. A megyeszékhely nemhogy felzárkózna a magyar átlaghoz, hanem lemaradt a megyei jogú városokhoz képest – ezt már Nemesi Pál mondta a fórumon az egyetértően morajló közönség előtt.

A polgármesterjelölt szerint az az oka a stagnálásnak, hogy a gazdaságfejlesztés több cikluson keresztül is háttérbe szorult a városban. Megválasztása esetén ezen változtatna. Az új, zöldmezős ipari park létrehozása nemzetközi szinten is vonzó befektetési célponttá tehetné a várost. Ennek megvalósításához pedig a kormánytól kérnek segítséget – tette hozzá Nemesi Pál.

Korábban írtuk:

A bátor vállalati döntések, az emberek teljesítménye és a kormányzati gazdaságpolitika együttesével sikerült elérni azt, hogy az unió leggyorsabb növekedési ütemét hazánk tudja felmutatni – mondta Szijjártó Péter a British Petrol magyarországi üzleti szolgáltatóközpontja megalapításának tizedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, a kormány október 1-jétől új beruházásösztönzési rendszert indít. A gazdasági dimenzióváltásban fontos szerep jut a szolgáltatóközpontoknak, amelyek elsősorban fiataloknak kínálnak versenyképes munkalehetőséget – mondta a külügyminiszter. A British Petrol az egyik legnagyobb munkaadó Szegeden. A cég eddig 35 milliárd forintot fektetett be az országban, amihez csaknem 5 milliárd forinttal járult hozzá a kormány.

Már 4,5 millió ember dolgozik és fizet adót, amire a rendszerváltás óta nem volt példa, és minden évben sikerült megdönteni az éppen aktuálisan fennálló export- és beruházási rekordokat. Az új helyzet új gazdaságpolitikai megközelítést igényel – mondta a miniszter.

A teljes foglalkoztatás küszöbén állva, október 1-jétől új beruházás ösztönzési rendszert indít a kormány, amelyben a munkahelyek létrehozása már nem szerepel a Magyarországra érkező beruházások költségvetési támogatásának feltételei között – közölte Szijjártó Péter, aki nem sokkal ezelőtt még Makón vett részt a Duocore Bt. átadó ünnepségén.