Tápai: 2,5 milliárd forintos veszteség érte Szegedet

A Botka László vezette önkormányzat áron alul adta magántulajdonba az uniós támogatásból épült Ligetfürdő Kft. 80 százalékos városi tulajdonrészét – hangsúlyozta szerdai sajtótájékoztatóján Tápai Péter.

El kell számolni a lelkiismeretével és a vagyoni dolgokkal is a szegedi városvezetésnek a Napfényfürdő Aquapolis eladása kapcsán, amely által nemhogy gyarapodott volna Szegeden, hanem helyette 2,5 milliárd forintos vagyonveszteség érte. A Botka László vezette önkormányzat ugyanis áron alul adta magántulajdonba az uniós támogatásból épült Ligetfürdő Kft. 80 százalékos városi tulajdonrészét – hangsúlyozta szerdai sajtótájékoztatóján Tápai Péter. A szegedi Fidesz alelnöke felidézte, hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést is tettek Botka László ellen ennek kapcsán 2016-ban, mert a város számára előnytelen szerződések egyértelműen a polgármester nevéhez köthetők. Tápai Péter szerint baloldali vagyonátjátszás történt, hiszen a város részét Leisztinger Tamás, az MSZP-közeli nagyvállalkozó szerezte meg, aki akkoriban a Hunguest Hotels Zrt-t is tulajdonolta.

A Napfényfürdő Aquapolis Szeged építését még 2007-ben határozták el, akkor hozta létre Ligetfürdő Kft. néven a közös projektcéget a szegedi önkormányzat Leisztinger Tamás közreműködésével. Amikor letelt az uniós támogatások esetében megszokott fenntartási időszak, meghirdették eladásra, a megvásárlása pedig egyértelműen a Hunguest Zrt-nek érte meg, hiszen a fürdő egy része a Forrás Hotelbe nyúlik be. Tápai elmondása szerint folyamatosan veszteséges volt a fürdő, illetve hitelt is vett fel az önkormányzat az építkezés során, ezt viszont nem fizették ki, helyette tagi kölcsönnel a Hunguest Hotels Zrt. állt helyt. Bárki jelentkezett volna egyébként a fürdő megvásárlására, annak azonban át kellett volna vállalnia a több mint 7 milliárd forintos költségeket. Az alelnök szerint elvesztette saját fürdőjét a város, az önkormányzat pedig elhanyagolta az alternatívát jelentő Partfürdőt és a Sziksósfürdőt is.

Képalá: