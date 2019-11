Téli üzemmódra kapcsolnak a sztrádán

Az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. és az M5-öst kezelő A-WAY Zrt. téli üzemeltetésre felkészített karbantartó flottával és rendszeres út­ellen­őri szolgálattal várja a telet. A balástyai autópálya-mérnökségen tartott csütörtöki téli gépszemlén ismertették a szezonális üzemeltetési feladatokat, és bemutatták a téli járműparkot.

Az autópálya-kezelő társaság hagyományos téli gépszemléjén Pásti Balázs, az AKA Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a vendégeket, majd Taskovics Attila, az A-WAY Zrt. üzemeltetési igazgatója tartott előadást a téli üzemeltetésre történt felkészülésről. Beszámoltak az alkalmazott gépek, adapterek előkészítéséről, majd hasznos téli közlekedési tanácsokkal látták el az autósokat. Ezt követően bemutatták a sajtónak a készenlétben álló többfunkciós gépparkot.

Géppark

A 157 km hosszú autópálya-szakaszt három üzemmérnökség – az újhartyáni, a kiskunfél­egyházi és a balástyai – speciálisan a télre felkészített gépjárművek segítségével látja el. A síkosságmentesítést, valamint a hó eltakarítását kilenc saját, kettős hasznosítású gépjármű végzi az autópályán. Ezen túl hat többfunkciós, sózásra és ekézésre is alkalmas Unimog, három rakodó- és szükség szerint további bérelt gépjárművek segítik az autópálya téli üzemeltetését.

Folyamatosan figyelik a pálya állapotát

A balesetmentes és folyamatos közlekedésért fokozottan figyelik és ellenőrzik az autópálya állapotát. Rendszeresen lesz ellenőrzés a teljes úthálózaton, napközben kétóránként, 22 és 6 között pedig négyóránként vizsgálják a sztrádát. A forgalombiztonság érdekében térfigyelő kamerarendszer is üzemel a csomópontokban és a pihenőhelyeken.

Időjárás

A sztráda menti meteorológiai állomások ötpercenként automatikusan továbbítják az időjárási adatokat, az Országos Meteorológiai Szolgálat műholdfelvétellel kombinált felhőképei pedig akár 15 perces frissítéssel is lekérhetők. Az utazók biztonságát a két kilométerenként elhelyezett segélykérő telefonok is biztosítják.

A balesetmentes közlekedés ezzel együtt a sofőrök magatartásától és a gépjárművek felkészültségétől is függ. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az Utinform és az AKA Zrt. honlapján található interaktív térképet.