Több vásárhelyen született, vagy a városhoz kötődő hírességről nincs még utca elnevezve

Több olyan Vásárhelyhez köthető, vásárhelyi születésű híresség van, akiről a városban eddig nem neveztek el utcát, teret, emléktáblája magánszemély adományának köszönhetően van a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ falán.

– Mind igaz! – mondta a 80 éves Szenti Tibor, mikor soroltam Kenéz Ernő, Ilosfalvy Róbert, Antal Imre és Ferrari Violetta nevét, mint olyan helyi, Vásárhelyen született hírességekét, akikről semmi sincs elnevezve a városban, még egy zsákutca, vagy aprócska tér sem.

A múzeumalapító

– Mondanék még egyet: Ga­­lyasi Miklós. Ő alapította a mai Tornyai János Múzeumot, pontosabban alakította át közgyűjteményből múzeummá – folytatta mondandóját az író, néprajzkutató, aki mindent tud Vásárhelyről és környékéről. Hozzátette: a felújítást követő­­en nem került vissza emléktáblája a múzeum falára.

– Nagyszerű költő is volt, jelentek meg kötetei, és még arról is híres volt, hogy országos jelentőségű, ismert, híres emberek fordultak meg nála rendszeresen. Magam is többször voltam nála ilyen találko­zókon, állíthatom: gyermekkoromtól a haláláig kísértem az életét. Tagja voltam a Galyasi és Bibó Körnek, emiatt havonta ketten jelentettek rólam, és persze másokról is – közölte.

Emlékeznek rájuk

Az utcán sétálva több emberrel beszélgettünk: a legtöbbnek Antal Imre volt ismerős, de Ferrari Violettáról, Kenéz Ernőről és Ilosfalvy Róbertről is sokan hallottak, és vásárhelyiesen fogalmazva „savalták”, hogy a város nem őrizte meg a nevüket utcával, térrel, nem emlékezik rájuk. Az Európa-hírű, Kossuth-díjas Ilosfalvy, valamint Kenéz operaénekesek voltak, utóbbi Sóshalmon, tanyán ne­­velkedett, tagja volt az Operaháznak, majd feleségével, Ke­­néz Heka Etelkával Bécsben kisvendéglőt működtetett, ahol mindketten énekeltek. Etelkának köszönhető, hogy Antal Imre, Ilosfalvy és a férje emlékét dombormű őrzi a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ fa­­lán.

Családi kötődés

– A színész Ferrari Violetta édesapja – ha jól emlékszem, Giacomónak hívták – az első világháború után olasz hadifogolyként érkezett Vásárhelyre. Családi vonatkozás, hogy nagyapámhoz, a szobafestő Szenti Józsefhez került a Kinizsi utcába segédnek. A Tárkány Szűcs családból házasodott és az 1930-ban született Violettának Tárkány Szűcs Margit lett a keresztanyja. Nagy szeretettel fogadta mindkét família – mesélte.

Baráti beszélgetések

Szenti Tibor a televíziós személyiséggel és zongoraművésszel, Antal Imrével is többször találkozott Vásárhelyen, fiatalemberként részt vett a baráti társaságában zajló beszélgetéseken. Ahogy egyre híresebb, foglalkoztatottabb lett, kevesebb al­­kalommal jött haza, ebben később betegsége is gátolta. Ne feledkezzünk meg Várhelyi Endre operaénekesről sem – sokan Maci Laci hangjaként ismerhetik –, emléktáblája ne­­ki is van BFMK-falon.