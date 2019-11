Valamennyi polgármesterrel együtt akar működni az új közgyűlési elnök

Gémes Lászlót választották szerdán a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének. A kormánypárti politikus azért dolgozik majd, hogy minél több pályázati forrás érkezzen a megyébe.

Gémes László (Fidesz–KDNP) 2006 és 2019 között Szegvár polgármestere volt. 2010 óta tagja a Csongrád Megyei Közgyűlésnek. Az előző ciklusban mezőgazdasági tanácsnok volt, valamint a Terület-, gazdaság- és turizmusfejlesztési bizottság tagja. Családjával Szegváron él

és gazdálkodik.



– Milyen tervekkel vág neki a következő öt évnek?

– A legfontosabb feladatunk továbbra is a területfejlesztés és a megye településeinek a helyzetbe hozása, hogy minél több uniós és hazai forrást tudjanak felhasználni, így összességében minél több fejlesztés valósuljon meg Csongrád me­­gyében.

Fel kell készülni az új uniós ciklusra

– Az Unió jelenlegi költségvetési ciklusa lassan véget ér, hiszen 2021-ig tart. Mekkora a mozgásterük ebben az időszakban?

– Az előző ciklusban, sőt a megelőzőben is képviselő voltam. Ugye az első négy évben a területfejlesztési koncepciót dolgoztuk ki, az elmúlt öt évben pedig erre építve az operatív programokat, és még nincs mind ezek közül lezárva. Vannak benyújtott pályázatok, amelyeknek a bírálata folyamatban van, ez már mindenképp az új közgyűlésre tartozik. Sőt, még valamennyi szabad forrás is van. Lehet, hogy még egy kört ki tudunk írni, és mindenképpen felké­­szülünk a következő költségvetési ciklusra. Ugyanis Brüsszel azt nyilatkozta, hogy nem változtat a jelenlegi elosztási rendszeren, tehát ugyanúgy a nemzeti kormányok hatáskörében hagyja az uniós források elosztását. A magyar kormány pedig természetesen a megyei önkormányzat segítségét fogja kérni, ahogyan eddig is tet­te. Tudjuk nagyon jól, hogy Magyarországot Európa egyik legerősebb kormánya irányítja, ebből adódóan a magyar gazdaság napról napra fejlődik, és nagyon sok hazai forrást biztosít az önkormányzatoknak. Elindult a Magyar Falu program és a Modern Városok program. Az elmúlt napokban, hetekben is számtalan kiírás eredményét közölték, és ezekben a pályázatokban is segítséget nyújtunk a településeknek.

Minden településre jutnak források

– Hatvan település van Csongrád megyében, eddig az volt a gyakorlat, hogy a két megyei jogú vá­­roson kívül mindenhova jutott pályázati támogatás. Ez a jövőben is így lesz?

– Ezután is törekszünk erre, természetesen. Az előző időszakban is mindig egyeztettünk minden polgármesterrel, és most is ez a célom. Gyakorló polgármester voltam 13 évig, ezért remélem, könnyen megtalálom majd a közös hangot a településvezetőkkel. Nagyon sokukat egyébként is ismerem, az újakkal pedig felveszem a kapcsolatot.

A turizmusban van még tartalék

– A gazdaság mely területén lehetne, illetve kellene erősíteni Csongrád megyét?

– A turizmus van pici lemaradásban. Azt gondolom, a jö­­vőben a települések összefo­gására lesz szükség, és ezen belül a turizmus demonstrálja majd a legjobban, hogy térségi összefogásban, programokkal, szálláshelyekkel kell majd a turistákat idevonzani. A ma­­gyar kormánynak nagyon jó lépése volt az, amikor a belföldi turizmus irányába nyitott. Ezt a számok is alátámasztják, hiszen évek óta egyre nő a belföldi turisták száma. Arra kell törekednünk, hogy a hazai tu­­ristákat a megyébe csábítsuk, de érdemes nyitnunk a külföldiek irányába is.

Közös munkára készül

– A közgyűlésbe öt ellenzéki párt is bejutott. Miniparlament lesz, pártpolitikai vitákkal?

– Nem az a fajta vezető va­­gyok, aki a pártpolitikát na­gyon preferálná és pártpolitikai csatározásoknak teret ad­­na. Korábban sem hagytam ezt. Egy közös célunk van: a me­­gye érdeke. Azt gondolom, hogy az elmúlt kilenc évben frakcióvezetőként sikerült elérnem, hogy nem nagyon voltak pártpolitikai villongások. Látható volt az előző ciklusban is, hogy mindig többséggel mentek át az előterjesztések, és nem élt vissza a frakciónk a közgyűlési többségével. Minden egyes képviselőtársamat egyenrangú partnernek tekintem, és törekszek arra, hogy olyan előterjesztések kerüljenek a képviselők elé, amelyek az egész megyét, és azon belül a településeket fogják szolgálni. Azt gondolom, hogy zökkenőmentes munka lesz a köz­­gyűlésben.