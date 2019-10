Van, aki horgászni, más gyönyörködni, pihenni, vagy éppen szókirakózni jár Mártélyra

Mártély nem csak nyáron vonzó. Minden évszakban járnak a holtághoz a környékről és messzebbről is. Hétköznap délelőtt látogattunk ki a holtághoz. Akkor is volt élet a sétányon.

A különböző művészeti ágak képviselői számára minden évszakban ihletet adó forrás Mártély. Tiina Lamminen a finnországi Tamperében él és alkot. A közismert festő nem először járt Mártélyon. – Csend van, nyugalom. A táj gyönyörű, ezért is szeretem – mondta a festőművész. A tolmácsolásban Makovecz Anna, ugyancsak ismert és el­ismert festőművész volt segítségünkre. Anna Budapesten él, a nyarat Mártélyon tölti, de ha teheti, más évszakban is visszatér a család nyaralójába. Ő is egyetértett Tiina Lamminennel, nagyon szereti Mártélyt.

Horgászokkal minden év­­szakban lehet találkozni Mártélyon. Vannak, akik a parton, mások csónakból lógatják a vízbe a horgukat. – Hetente egyszer-kétszer jövök ki Vásárhelyről Mártélyra. Most három pontyot fogtam. Mártély nagy szerelem, nem is annyira a hal, inkább a táj miatt. Soha nem ugyanazt az arcát mutatja – tudtuk meg egy horgásztól, aki éppen kikötni készült a csónakját. Két vásárhelyi barátnő gyakran biciklizik ki Mártélyra. A hölgyek az egyik vízparthoz közeli asztalnál szókirakót játszottak.

– Gyakran jövünk ide. Van, hogy nagyobb társasággal, van, hogy ketten-hárman, mi­­kor ki ér rá. Nagy ajándék nekünk ez a környezet. A barátnőm például magasházban lakik, olyan lakásban, aminek nincs erkélye. Számára ezért is értékelődnek fel még jobban a mártélyi túrák – említette meg Hajdú Tamásné. Kovács Ferenc és felesége Mártélyon élnek. Hétfőn dél­előtt kibicikliztek a holtághoz. – Bár pár percnyire lakunk csak a holtágtól, valahogy mé­­gis nagyon ritkán jutunk ki – mondta Kovács Ferencné.

– Hallottuk, hogy a hétvé­gén rengetegen jöttek ki a remek időben. Minden évszakban gyönyörű ez a táj – említette meg a férje, aki nyugdíjba vonulása előtt erdész volt. Meglátása szerint sokat változott Mártély az elmúlt évtizedekben. Szépült is, de romlott is az állapota. Különösen a fák sorsáért aggódik.