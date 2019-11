Vezeti a márkasort a Pick

Melyik az első 10 hazai márka? Erre nem könnyű válaszolni, az értékítéletben sok a szubjektív elem. A Pick ott van az élmezőnyben, sőt, egy friss felmérés szerint a magyarok között a legelső.

Ismét a Google végzett az élen a VMLY&R reklámügynökség 2019-es országos reprezentatív kutatásában, amely képet ad arról, hogyan látják a márkákat a magyarok. A rangsorban a Samsung második, a harmadik pedig a Pick, amely ezzel minden más hazai márkát megelőz. Negyedik a YouTube, majd a Microsoft és a Facebook jön.

Hagyományos érték és ízvilág

A szegedi központú, idén 150 éves alapítását ünneplő húsipari cég kitűnő helyezése nem meglepő, a Pick téliszalámi tradicionális termék – fogalom határainkon belül és kívül is. Az Szegedi Tudományegyetemmel összefogva már kutatják azokat a modern gyártási eljárásban is alkalmazható megoldásokat, amelyek mellett a hagyományos érték és ízvilág is megmarad. A társaság zöldmezős beruházásban hamarosan elkezdi építeni új gyártóüzemét Szeged határában.

Gyulai és Pöttyös

A magyar márkák meglepően kiszorultak az élmezőnyből: a Pick után mindössze a Gyulai (38.) és a Pöttyös (42.) fért bele a top 50-be. 2017-ben még a Béres is a top 10-ben szerepelt, de akkor az első ötven között ott volt a Boci, a Herz, a Gyulai, a Gyermelyi, a Pöttyös, a Sió, a Piros Mogyorós, a Magyar Posta és a Mol is. Megkerestük a kutatást végző reklámügynökséget, hogy a Pick, a Gyulai és a Pöttyös után mely hazai márkák következnek az első 10-ben.

Jelezték, hogy ez a lista még nem publikus, egy későbbre tervezett sajtóközleményben azonban nyilvánosságra hozzák majd.

Nehéz mérni

Melyik ma az első 10 hazai márka? Ez persze szubjektív, az viszont meglepő, hogy az interneten nem igazán találni erre meggyőző felmérést. A Forbes magazin készített ilyet, de az 2015-ös – egyebek között a Sziget, a Prezi és a Cserpes sajtműhely is szerepelt benne. Elértük a Magyar Reklámszövetség főtitkárát, de nekik sincs ilyen összeállításuk.