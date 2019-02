1945 február 4-én kezdődött a jaltai konferencia - 74 éve itt rajzolták meg a világ arcát - Szegeden közben toboroztak

A korábbi találkozó sikere miatt tartottak egy újabbat

Roosevelt nemcsak a nácikat akarta legyőzni

A találkozó amerikai és szovjet szempontból kettős sikerrel zárult. Fotó: history.com

Eközben Szegeden

Fotó: Délmagyarország/1945. február 6.

1945. február 4-én kezdődött meg a jaltai konferencia, melyen a második világháború utáni világ arculatát akarták újra rajzolni. Itt dőlt el a náci Németország, a kelet- európai államok és Magyarország sorsa is. - írja a Rubicon A szovjet hadsereg a találkozó alatt éppen Budapestet ostromolta. A háború már elveszni látszott a németek részéről. A keleti front összeomlóban volt, a nyugati fronton pedig már a Rajnánál német katona sem maradt, így az angol és amerikai seregek felsorakoztak a folyó bal partján.1943-ban Teheránban találkozott Sztálin, Roosevelt és Churchill, ahol megállapodtak egy nyugati front megnyitásáról. 1944. június 6-án ez sikerült, azután további jelentős hadi sikereket értek el, így a teheráni konferencia elérte célját.Az amerikai elnöknek nemcsak az volt a célja, hogy a németeket legyőzzék, hanem arra próbálta rávenni Sztálint, hogy támogassa az akkor még csak egy jó ötletnek tűnő ENSZ tervezetet, így mindenben a szovjetek kedvére kívánt tenni. Churchill a szovjet kommunisták elveit, módszereit elvetette, igyekezett küzdeni ellenük, de ebben a harcban egyedül maradt.A találkozó amerikai és szovjet szempontból kettős sikerrel zárult. Sikerült megállapodni a háború sújtotta területek újraelosztásáról, és rábírni Sztálint, hogy támogassa az ENSZ ötletét, aminek végül is alapítótagja lett a Szovjetunió.Az egyhetes konferencia igazi győztese mégis Sztálin volt, aki megígérte ugyan, hogy a leigázott országokban a demokrácia eszméit tiszteletben tartja és támogatja, de ezt mégsem tartotta be. A nemzetiszocializmusnak ugyan véget vetettek, de ennek az volt az ára, hogy egy másik diktatórikus rendszer vette át a hatalmat Kelet- Európában.Szegeden már a németeknek nyoma sem volt ekkorra. A budapesti hírek ekkor érkeztek meg Szegedre, miszerint a nyilasok halomra lőtték az ártatlan lakosságot saját otthonaikban. A február hatodikai Délmagyarországban már az is szerepel, hogy a németeket 20 kilométerre tolták vissza a szovjet erők, valamint az, hogy a Berlin elleni döntő rohamra zárkózik fel a szovjet sereg az Odera mentén.Városunk viszont nemcsak fogadta a híreket, és építkezett, hanem hadosztályt szervezett. 1945. február 4-én Szegeden a Nemzeti Függetlenségi Front tartott toborzást a népgyűlésen, melyet a Szeged Városi Színházban tartottak. A szegedi hadosztály ötlete pedig nem volt más, mint egy új, nemzeti hadsereg felállításának a víziója. Így írt erről lapunk akkor. :A nagy népgyűlésnek a legfontosabb pontja ugyan a toborzás volt, de fontos szerepet kapott a január 20-án kötött moszkvai fegyverszünet, ahol az ideiglenes magyar kormány elismerte katonai vereségét, és megalapozta a következő évtizedekben jelen lévő szovjet uralmat hazánkban.