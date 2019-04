2050-re az Alpok gleccsereinek fele eltűnik

A klímaváltozás miatt az Alpok gleccserei el fogják veszíteni tömegük felét 2017 és 2050 között, 2100-ra pedig az Alpok legnagyobb része jégmentes lehet, csak egy-két magasan fekvő elszigetelt jégfolt marad - ismertették kedden svájci kutatók legfrissebb tanulmányukat a hegylánc gleccsereinek állapotáról az Európai Földtudományi Egyesület Bécsben zajló tanácskozásán.



Az ember által előidézett klímaváltozás miatt a hegylánc négyezer gleccseréből a jégtömeg fele eltűnik 2050-re, függetlenül attól, hogy mennyivel csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása. A következő ötven évben pedig - még ha nullára is csökken a szén-dioxid-kibocsátás - a megmaradt jég kétharmada elolvad. Ha azonban a jelen mértékben folytatódik az emisszió, a század végére szinte eltűnnek a gleccserek az Alpokból a zürichi Műszaki Egyetem és a svájci Erdő-, Hó- és Vidékkutató Intézet szakemberei szerint, akik méréseikről és modellezéseikről készült tanulmányukat a The Cryosphere című tudományos folyóiratban is közzétették.



A kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy a gleccserek eltűnése óriási hatással lesz a térség vízkészleteire, a mezőgazdaságra, a vízgazdálkodásra, a környezetre és az idegenforgalomra.



A tanulmány szerint az Alpok gleccsereinek tömege mintegy 100 köbkilométer volt 2017-ben.



Különféle klímamodellekkel számolva a kutatók megállapították, hogy ha sikerül a globális felmelegedést az iparosodás előtti időszakhoz képest 2 Celsius-fok alatt tartani az évszázad végéig, akkor az Alpok gleccsereinek tömege 37 köbkilométerre csökken 2100-ra.



A legpesszimistább, 5 Celsius-fokos hőmérsékletnövekedés esetében az Alpok legnagyobb részt jégmentes lesz, a gleccserek tömege mintegy 5 százalék vagy annál kevesebb marad - mondta Matthias Huss, az ETH kutatója.