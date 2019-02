A nők agya fiatalabb, a férfiaké idősebb valódi koruknál

A nők agya mintegy három évvel fiatalabb a férfiakénál - mutatták ki Washington Egyetem kutatói, akik szerint ez magyarázatot adhat arra, hogy miért marad hosszabb ideig mentálisan élesebb a nők agya, mint a férfiaké.



Az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) közzétett tanulmányukban a kutatók 205 ember agyát tanulmányozták PET képalkotó eljárással, hogy megtudják hogyan használja fel agyuk a cukrot az úgynevezett aerob glikolízis folyamatban, ez az energiatermelő folyamat az agy fejlődését táplálja, ám a kor előrehaladásával folyamatosan csökkenő módon.



Húsz és 82 év közötti 121 nő és 84 férfi agyát figyelték meg a képalkotó eljárással, hogy megmérjék az oxigén és a glükóz áramlását az agyban és meghatározzák, mekkora mennyiségű cukrot használ fel az aerob glikolízis az agy különböző területein.



A férfiak korát és agyuk anyagcsere adatait betáplálva mesterséges intelligencia algoritmusát használtak ahhoz, hogy kapcsolatot találjanak a kor és az agy anyagcseréje között. Utána a kutatók az algoritmushoz hozzáadták a nők agya anyagcseréjének adatait és utasították a programot, hogy számolja ki minden egyes nő agyának életkorát az anyagcsere alapján.



Az algoritmus számításai szerint a női agy kora átlag 3,8 évvel volt fiatalabb, mint a nők valódi kora.



A számításokat fordítva is elvégezték: a női adatokkal betáplált algoritmusnak a férfiak agya anyagcsere adatainak hozzáadásával kellett kiszámolnia a férfiak korát. A férfiak agya 2,4 évvel volt idősebb valódi koruknál.



A női agy viszonylagos fiatalsága érzékelhető volt a legfiatalabb, húszas éveikben járó résztvevők körében is - hívták fel a figyelmet a szakemberek.



"Most kezdjük megérteni, hogy a nemekkel kapcsolatos különféle tényezők milyen hatással vannak az agy korosodására, és ez hogyan hathat a különféle neurodegeneratív betegségekre" - hangoztatta Manu Goyal, a tanulmány egyik szerzője.