A világ leghosszabb sóbarlangja lehet az izraeli Malham, amelynek nemrég fejezték be a felmérését

Fotó: AFP / DPA / Felix Wellisch

Izraeli tudósok nemrég fejezték be a Holt-tenger déli csücskénél található, kanyargós járatok hálózatából álló Malham-barlang felmérését. Csütörtöki bejelentésük szerint ennek alapján a Marlham a leghosszabb sóbarlang a világon.Az útvesztő hossza több mint tíz kilométer, ami jóval több, mint az eddigi rekordernek tartott iráni Namakdan-barlang hossza.A kutatást a jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói végezték izraeli, bolgár és más külföldi önkéntesek segítségével.Az expedíciót Boaz Langford, az egyetem barlangkutató központjának tudósa és Antonija Vlajkova bolgár barlangász, az Európai Karszt- és Barlangkutató Szövetség munkatársa vezette. Langford és Vlajkova a következő hónapokban tervezi a barlang teljes térképének publikálását.Nem tartják hivatalosan számon, hogy melyik a világ leghosszabb sóbarlangja, erről a tudósok szoktak dönteni közmegegyezéssel, miután közzéteszik egy feltárt föld alatti rendszer térképét.A mintegy hat kilométer hosszú iráni Namakdan-barlangot cseh és iráni tudósok térképzeték fel 2006-ban.A sóbarlangok szokatlan és ritka geológiai képződmények. Mivel a víz erősen oldja a sót, a nagy méretű sólerakatok általában nem hosszú életűek a földfelszínen.A Holt-tengert és a Szodoma-hegyet a hatezer kilométer hosszú kelet-afrikai Nagy-hasadékvölgy lemeztektonikai mozgásai alakították ki. Ezt követően évmilliók áradásai terítették le a mély völgybe a vastag sórétegeket."A só a talaj alatti rétegből préselődik ki és néhány kilométerrel a felszín alatt rakódik le. A kimosódó só hegyet képez, amely a mai napig nagyjából évente egy centiméterrel növekszik" - mondta Amosz Frumkin, a Héber Egyetem geológusa, aki évtizedek óta tanulmányozza a Malham-barlangot.Az izraeli barlangászklub alapítója, Joav Negev szerint csapata és kilenc ország nyolcvan önkéntese két év alatt nagyjából 1500 munkanapot töltött a barlang összes járatának felmérésével. "Minden várakozásunkat felülmúlta, amit találtunk" - mondta., tehát a barlangkutatók szerint nagyon fiatal. "Azért ilyen fiatal, mert sóból alakult ki. A mészkőbarlangok létrejötte sokkal lassabb, ezért általában régebbiek is. A Malham igen gyorsan formálódik, ezért az egyik legfiatalabb barlang a világon" - magyarázta Frumkin.Arról is beszélt, hogy a barlang vizsgálata az elmúlt 7000 év éghajlatáról és a civilizáció megjelenésének klímamódosító hatásáról is sok információval szolgált. Jerikó, a világ egyik első városa mindössze 80 kilométerre terült el a barlangtól.