Amit ma láthatunk az égen, abban csak 19 évente gyönyörködhetünk

A januári után újabb szuperhold-észlelésre készülhetünk. Ma érkezik ugyanis az év legnagyobb szuperholdja, a hóhold, írja a CNN.



A portál cikkéből - amelyet a Szeretlek Magyarország szemlézett - kiderül: szuperholdnak nevezi a köznyelv, amikor a telihold fázisa az ellipszis alakú holdpálya Földhöz legközelebbi pontján következik be. Ilyenkor a legnagyobb a Hold Földről látható látszólagos mérete, a Hold 14 százalékkal nagyobbnak is látszódhat az átlagosnál, és akár 30 százalékkal fényesebb is, mint amit megszoktunk. A jelenség feltétele, hogy telihold legyen, és a Hold a keringési pályáján a legközelebb legyen a Földhöz.



A februári teliholdat a köznyelvben gyakran hóholdnak is hívják, tudtuk meg: ehhez hasonló februári telihold csak 19 évente fordul elő.