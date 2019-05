Anyák napja - Ünnepeljük ma az édesanyákat! Anyák napi köszöntők, versek

Fotó: pixabay

Más ünnephez is kapcsolódik



Egyesült Királyság (Anglia): az itteni anyák napja (Mother's Day) nagyböjt negyedik vasárnapjára esik. A Mothering Sunday nevű vallási ünnepből alakult ki, amely eredetileg nem kapcsolódik a mai anyák napja ünnephez.

India: a nyugati hatásra átvett május 10-i anyák napja mellett megtartják a Durga Puja nevű, októberi tíznapos ősi hindu anyák ünnepét is.

Thaiföld: augusztus 12., Sirikit királynő születésnapja

A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján.Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték.Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény vallási színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként elkészítették az anyák süteményét.Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját, Julia Ward Howe segítségével. 1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni . Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé nyilvánította.

Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerűsítésre fordított ideje miatt nem vette észre, hogy hamarosan az ünnepet „felkarolták" a virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándék-kereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerűvé vált a kontinensen is. Az eredeti elképzeléshez képest – az élő és elhunyt anyák tisztelete – az ünnep eltolódott az ajándékozás, Jarvis véleménye szerint pedig főképp a virágkereskedők hasznának növelése irányába. További élete során oly hevesen tiltakozott az ünnep üzletiesedése ellen, hogy még a törvénnyel is szembekerült egy vehemens tüntetése során. Élete végére megbánta tettét és nem akarta nevét Anyák Napjával kapcsolatba hozni.

Anyáknapi köszöntők, versek

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné , egy államtitkár felesége hozta Amerikából és a legelső Anyák Napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az előkészületeket az Anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában így írtak a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó Anyák napját, ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik."február második vasárnapja: Norvégiamárcius 3.: Grúziamárcius 8.: Afganisztán, Bulgáriamárcius 21., a tavasz első napja: az arab világ legtöbb országa (például Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Irak, Kuvait, Libanon, Szaúd-Arábia)március 25.: Szlovéniamájus első vasárnapja: Dél-afrikai Köztársaság, Litvánia, Magyarország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szerbiamájus második vasárnapja: Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Ausztrália, Belgium, Brazília, Chile, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Japán, Kanada, Malajzia, Németország, Olaszország, Peru, Szlovákia, Svájc, Tajvan, Törökországmájus 10.: Latin-Amerika legtöbb országa (például Guatemala és Mexikó), Hongkong, India, Pakisztán, Szingapúrmájus 26.: Lengyelországmájus utolsó vasárnapja: Franciaország, Marokkó, Svédországjúnius második vasárnapja: Luxemburgaugusztus 15.: Costa Ricaoktóber harmadik vasárnapja: Argentínadecember 8.: Panama



Tavaszodik, kis kertemben

kinyílik a tulipán.

Ragyognak a harmatcseppek

anyák napja hajnalán.

Kinyílott a bazsarózsa,

kék nefelejcs, tulipán,

neked adom anyák napján,

édes-kedves anyukám



*****



Úgy repültem, mint a madár!

Pedig szárnyam sincsen.

Virágot is hoztam Neked!

Pedig kertem sincsen.

A szeretet az én szárnyam

Szívem az én kertem.

Anyák napján köszöntelek,

Édesanyám, lelkem!



*****



Már megjöttünk ez helyre,

anyák köszöntésére,

anyám, légy reménységben,

köszöntelek egészségben.



Gyöngyharmatos hajnalba

kivirult a hajnalka,

szép kivirult hajnalkák,

köszöntsétek jó anyát.



Amennyi a zöld fűszál,

égen ahány csillag jár,

májusban a szép virág:

annyi áldás szálljon rád.



Ahány csepp a tengerben,

annyi hála szívünkben,

gyermekeid hő szavát

hallgasd meg ma jó anyánk.



*****



Ha én nagy leszek, Te kicsi

tiéd lesz a babakocsi

Én dolgozom, Te játszol

várat építsz, fára mászol

Leviszlek a játszótérre,

lepkét kergetni a rétre,

Boltba is én megyek,

veszek tejet, kenyeret,

banánt is mert szereted.

Hazaérek, ölbe veszlek,

úgy SZERETLEK, úgy SZERETLEK



*****



*****



Ha én rózsafa volnék,

szép bimbókat hajtanék.

Lennék tavasz virága,

jó anyám bokrétája.



Kis madárka ha volnék,

napestig csak dalolnék.

Mint a kedves csalogány,

hogy örüljön jó anyám.



De nem vagyok madárka,

sem bimbós rózsafácska.

Mondd meg, anyám, mit tegyek,

hogy neked kedves legyek.



*****



Sebesen száll a felhő az égen

Nem láttalak édesanyám régen.

Ha én szállni mint a felhő tudnék,

Édesanyám csak tehozzád szállnék.

Tavasz lesz már, a hó kezd elmenni,

Be szeretnék kék ibolya lenni.

Kivirítnék az anyám kertjében,

Hadd tűzne fel dobogó keblére.

Sem felhő, sem ibolya nem vagyok,

Elhagyatott árva gyermek vagyok,

Messze van az édesanyám háza,

Csak búsulok, sóhajtok utána.



*****



Van-e olyan drágaköve a világnak

Amilyen a szíve az édesanyának?

Ér-e annyit annak hideg ragyogása

Mint az édesanya szelíd mosolygása?

Senkinek sem lehet olyan drágagyöngye,

Mint az édesanya értünk hulló könnye.

Mint az édesanyánk féltő, óvó karja,

Mely testünket, lelkünket védőn betakarja.



*****



Nincsen a gyermeknek

Olyan erős vára,

Mint mikor az anyja

Őt karjaiba zárja.

Nincsen őrzőbb angyal

Az édesanyánál,

Éberebb csillag sincs

Szeme sugaránál.

Nincs is annyi áldás

Amennyi sok lenne,

Amennyit az anya

Meg ne érdemelne.



*****



Bokrétát kötöttem

Jó anyám napjára,

Örül a bokrétám

Minden egyes szála.

S azt mondatja velem

Illatos virágom:

Legyen áldás az én

Édes jó anyámon.



*****



Az én édesanyám

Galamblelkű asszony,

Életfáján Isten

Sok rózsát fakasszon.

Sugaras a lelke

S a szíve nemesfém

Ez drága színarany

Az meg szelíd napfény.

Megszokott imáját

Mikor mondogatja

Az égben is értem

Jár a gondolatja.

Én édes jó anyámnak

Földön párja nincsen

Nagy szeretetéért

Mind a két kezével

Áldja meg az Isten.



*****



A hóvirág fehér csillag,

Vele a tavasz kacsingat,

Kék csillag az ibolya,

Ő a tavasz mosolya.

Ahány virág van a réten,

Számlálj te is annyit évben,

S mint a virág maradj vidám

És fiatal, édesanyám!

Állj meg vándor!

Légy akárhol,

Tartsál velünk,

Anyákat köszöntjük

Életükre áldást kérünk,

Kiket úgy szeretünk.

Isten adjon minden jót,

Meghallgatva a gyermeki szót:

Éltesse az anyákat,

Fogadják a hálánkat.



*****



Elnézem a fecskét

Fiát hogy eteti,

Hogy betakargatja,

Hogy gondját viseli.

Te is így viseled

Gondomat jó anyám!

A lábad nyomát is

Hát hogyne áldanám.



*****



Színe szárnyú kis madárka

Csicsereg az ágon,

Tarka szegfű mosolyog a

Meleg napsugáron.

Virág, madár, s az én szívem

Őszintén kívánja:

Édes anyát a jó Isten

Éltesse, megáldja.



*****



Ha csak egy virág volna

Én azt is megkeresném,

Ha csak egy csillag gyúlna

Fényét ide vezetném.

Ha csak egy madár szólna,

Megtanulnék a hangján,

Ami csak szép s jó volna

Édesanyámnak adnám.



*****



Drága jó édesanyám,

Tavasz van a világon,

Nap süt le a földre,

Madár szól az ágon.

Szívünk világában

Szintén szép tavasz van,

Szeretetnek napja

Fürdeti sugárban.

Tele van a szívünk

Szép madárénekkel,

Légy megáldva hosszú

És boldog élettel.



*****



Virágot kerestem

Pirosat, fehéret,

Bokrétába kötöm

S odaadom néked.

Nem is kívánok én

Érette egyebet

Csak édesanyámat (csakhogy nagymamámat)

Az Isten tartsa meg.