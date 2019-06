Autóban felejtett gyermekek életét mentheti meg az izraeli egyetemisták által fejlesztett eszköz

Izraeli egyetemisták egy olyan rendszert dolgoztak ki a mesterséges intelligencia alkalmazásával, amellyel megelőzhető a felforrósodott gépkocsiban felejtett gyermekek halála.



A haifai Izraeli Műszaki Egyetem (Technion) egyetemistái által kifejlesztett rendszerben egy fejlett hőérzékelőt építenek be a hátsó ülésen lévő gyermekülés elé, amelyet összekötnek a szivargyújtóval. A szenzor képes arra is, hogy felvételt készítsen az ülésben lévő gyermekről.



A szenzor az adatokat eljuttatja egy mini számítógéphez, a mesterséges intelligencia elemzi a helyzetet, gyors döntést hoz és riaszt.



A rendszer a gépkocsiban lévő hőmérséklet alapján többször is képes riasztani, először csak egy figyelmeztető fényjelzés gyullad fel, majd figyelmeztető hangjelzés szólal meg és ha kell, SMS-üzenetet küld az autót vezetőnek.



A riasztási rendszerbe bekapcsolják a mentőket is, akik távirányítással képesek kinyitni az autó ajtóit és ablakait.



Az új rendszer egyedülállóságát az adja, hogy könnyű és egyszerű beépíteni, használni, megbízható - kizárja például a hamis riasztást -, olcsó és nincs hozzá szükség speciális biztonsági ülésre sem.



Az izraeli kormány adatai szerint az elmúlt tíz évben 755 gyermeket felejtettek gépkocsikban, közülük 30 meghalt a felforrósodott autóban.