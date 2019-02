Befolyásolhatják a házasság minőségét a gének

A gének befolyásolhatják a házasság minőségét egy új amerikai kutatás szerint.



Azt vizsgálták, vajon az oxitocin hormont szabályozó gén (OXTR) eltérő genetikai kombinációi hogy befolyásolják a partnerek egymást támogató magatartását, ami a házasság minőségének egyik kulcsa - írta a ScienceDaily.com.



A Journal of Family Psychology című szaklap aktuális számában ismertetett kutatás vezetője, Richard Mattson és kutatócsoportja azért választotta az OXTR-t, mert ez a gén szabályozza az oxitocin, a szeretet és a kötődés érzésében alapvető szerepet játszó hormon kibocsátását. Az oxitocin fontos a társas kapcsolatok kialakításában és egy sor más társas viselkedésben.



A New York-i Binghamton Egyetem kutatói 79 párt kértek fel a vizsgálatra. A partnereket külön-külön arra kérték, beszéljenek életük egy problémájáról, ami nem párjukkal vagy annak családjával kapcsolatos, hanem például a munkájukkal.



Tíz percen át tárgyalták a témát, a kutatók értékelték a hangfelvételt abból a szempontból, hogy ki mennyi támogatást adott a párjának és fogadott el tőle. Kérdőíven kellett a partnereknek külön-külön válaszolnia arra, hogyan értékeli a párjától kapott támogatást.



Ezután nyálmintát vettek, hogy a genotípust elemezzék.



"Azt találtuk, hogy az OXTR gén két speciális helyén lévő változatok hatással voltak a párok viselkedésére. Az egyes párokon belül a magatartási különbségnek kicsi, de az évek alatt egyre halmozódó hatása volt arra, hogy milyennek tartják a támogatás és általában a házasságuk minőségét" - mondta Mattson.



"A házasság minősége szempontjából a legfontosabbnak az OXTR egy adott helyének variánsai bizonyultak a férjnél. Ha ő ezt a variánst hordozta, melyet korábbi kutatások a társas viselkedés hiányaival kapcsoltak össze, akkor kevésbé volt elégedett a támogatással, ezen keresztül a házassága minőségével is" - magyarázta.



A kutatók azt remélik, eredményeiket mások megerősítik és tovább kutatják az OTRX-et, mint a házasság működését tartósan meghatározó tényezőt.



"A gének számítanak a házasság minőségében, mivel fontos meghatározói a tulajdonságainknak. Eredményeink először először írtak le egy genetikai és magatartási mechanizmust, amelyen át a gének befolyásolhatják a házasságot" - tette hozzá Mattson.