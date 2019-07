Birodalmak húzódnak a talpunk alatt: 6000 kilométeres hangyaboly terül el Európa partvidékén

Argentin faj tarolja le a világot

Önfeláldozók. Saját testükből építenek hidat bizonyos hangyafajok, hogy társaik átjuthassanak a túloldalra.

Tutajt, hidat építenek magukból

A hangyák fejlődésének szakaszai. A bábkorukban elrabolt példányok az új kolónia rabszolgái lesznek.

Mindennapos a Gladiátorjáték és rabszolgatartás

Kínzásmentes riasztótippek



Előfordul, hogy a hangyák lepik el az emberek otthonát. Sokan sütőpont vagy szódabikarbónát használnak irtásukra, de ez komoly szenvedést okoz a kis rovaroknak, akik szinte belülről robbannak fel ezeknek a szereknek a hatására. Könnyen távolt tarthatók azonban, ha az útvonalukra erős illatú anyagot csepegtetünk, mert ezzel megzavarjuk a feromonjeleken alapuló tájékozódóképességüket. Teafaolaj, citrom, menta, levendula vagy épp néhány csepp ecet, tusfürdő is alkalmas lehet az elriasztásukra. Érdekes, hogy még egy krétacsík is távol tartja a hangyákat: a benne található talkum vagy zsírkő eltömíti a légutaikat, a csápjaikat pedig érzéketlenné teszi, így nem mennek át a krétavonalon.

A hangyák a méhek és a darazsak rokonai, társas életet élnek és több mint 12 000 fajuk ismert. Általában egyetlen szaporodóképes nőstény él a bolyban, ő a királynő, akit legtöbbször néhány hím, azaz here vesz körül, a dolgozók pedig ivartalan nőstények. A társadalmuk szerveződése és a viselkedésük fajonként változó, az azonban közös bennük, hogy ugyan egyenként nem túl intelligensek, de csapatokba szerveződve elképesztő dolgokra képesek.A svájci Lausanne-i Egyetem kutatói 2000-ben megdöbbentő felfedezést tettek: rájöttek, hogy a korábban különálló bolyoknak hitt argentin hangyák várai valójában egyetlen, 6000 kilométert átszelő szuperkolónia részei.Az Argentínában őshonos, apró, alig 2 milliméteres, latinul Linepithema humile-ként elnevezett rovart az ember hurcolta szét a világ minden tájára. A rendkívül gyorsan alkalmazkodó faj inváziója mára szinte minden kontinenst érint: találtak már több ezer kilométeres járatrendszerrel rendelkező kolóniákat Észak-Amerikában , de Ázsiában, Japánban is. Az argentin hangya terjedésével kiszorítja az eredeti, őshonos fajokat, felborítva ezzel az adott terület táplálékláncát. Kaliforniában például veszélyeztetetté vált a koronás békagyík, amely az őshonos hangyákkal eltűnésével elvesztette fő táplálékforrását.Az argentin hangya egyedüli ellensége a hideg, ezért a globális felmelegedés is az ő malmukra hajtja a vizet. A kutatók igyekeznek a megoldást találni a megfékezésükre: olyan gombákat, vírusokat keresnek, amelyek csak erre a fajra veszélyesek.Léteznek azonban más, ügyes túlélési trükköket alkalmazó hangyák is: a levélvágó hangya például nemcsak a legerősebb állat a világon (testsúlyához képes ő képes a legnagyobb terhet cipelni), de még gombákat is termeszt. Ehhez növények leveleit gyűjti – nem kis mennyiségben. Képesek egy éjszaka alatt letarolni egy egész szőlő-, kávé-, narancs- vagy mandarinültetvényt. A felvágott levéldarabokat hosszú sorokban cipelik vissza a bolyba, ahol péppé alakítva gombatrágyát készítenek belőle. Ez a gomba a fő táplálékforrásuk.Más fajok levéltetveket „tartanak": a tetvek ürüléke a mézharmat, ami fontos tápanyaga a hangyáknak, akik ezért cserébe megvédik a kis nedvszívogatókat a katicabogaraktól vagy más ragadozóktól.A vándorhangyák egyik legkülönlegesebb képessége, hogy egymásba kapaszkodva akár sok tíz centiméteres hidat tudnak alkotni, hogy így keljenek át szakadékokon, netán egyik levélről a másikra vagy hogy kiraboljanak például egy darázsfészket. Ugyanez a faj tagjai képesek tutajt építeni magukból, hogy átjuttassák a vízen a királynőjüket.A Floridában honos Formica archboldi hangyafaj sok fejtörést okozott a tudósoknak. Fészkeikben ugyanis hemzsegnek egy másik, náluk erősebb könyörtelen ragadozó, a csapdaállkapcsú hangya egyedeinek levágott fejei. Hosszas kutatás után a szakemberek rájöttek: a gladiátorjátékokhoz hasonló küzdelmekben a kisebb hangya pontosabban célozza meg ellenfelét hangyasavval, így az előbb harcképtelenné válik. A kivégzett rovar a boly tápláléka lesz, csupán az emészthetetlen fejet hagyják meg belőle.Különböző formában, de több fajra jellemző a rabszolgatartás. A rablógazdálkodást folytató kolóniák megtámadják a szelídebb fajokat, hatalmas pusztítást okozva fészkeikben, majd elhurcolják a bábjaikat – amit a köznyelv hangyatojásnak nevez. Az ezekből kikelő dolgozók már az új kolónia érdekében munkálkodnak életük végéig.A hazánkban is honos pirosfejű rabszolgatartóhangya királynője néha képes bemászni egy másik faj bolyába, ahol megöli az ott élő királynőt és a munkásokat. A már meglévő bábok kikelve az övéket megölő új királynőt szolgálják, annak utódjait gondozzák.