Csillagos égbolt és a Hold kráterei: a nemzeti parkban közelebb a természet

Mindenkinek nagyon tetszett a családi tábor. Fotó: Hortobágyi Nemzeti park Igazgatóság

Három generáció táborozott

A gyerekeknek a saját bőrükön kell megtapasztalniuk, hogy milyen a természet közelsége.

Fotó: Hortobágyi Nemzeti park Igazgatóság

Kiállítások segítik a megismerést

Vadaspark a Hortobágyon

A nemzeti park jelképe a hortobágyi kilenclyukú híd. Egy régi fahíd helyén épült klasszicista stílusban, Povolny Ferenc tervei alapján. Fotó: Hortobágyi Nemzeti park Igazgatóság

Megszólaltatják a citerát

Ahol a gyűrűzés a fő program

A gyerekek olykor megetethetik az állatokat - ezzel is közelebb kerülnek hozzájuk. Fotó: Hortobágyi Nemzeti park Igazgatóság

Alig van már hely

Közelebb a természethez

– A természet nem kiegészítő valami, hanem az az alap, amiben élünk, amely körbevesz bennünket. Tiszteljük, óvjuk becsüljük, mert egy ideig még tudunk a minőségén változtatni, de ha nem vagyunk környezettudatosak egy idő után már nem lesz mit jobbá tenni – figyelmeztet Leskuné Bikki Dóra, amikor a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnak oktatási csoportvezetőjét arról faggatjuk, miért tartják fontosnak a hozzájuk látogató családoknak gyerekeknek a környezeti nevelést. Nyári táboraik színes programjainak is ez az egyik legfontosabb célkitűzése.– A környezettudatos magatartás megalapozását már gyermekkorban el kell kezdeni, mindenkinek magáévá kell tenni. A gyerekek előbb utóbb felnőtekké vállnak, és később ezekből a gyermekekből lesznek a felelős vezetők, akik nemcsak a saját szűk környezetükön változtathatnak, hanem az országot érintő fontos kérdések döntéshozói lehetnek. Máskülönben teljesen mindegy, hogy valaki festő, szakács, jogász, orvos vagy tanár lesz, ha a lelkéből szereti, tiszteli a természetet, a hozzáállása, attitűdje olyanná válik, amely védelmezi a környezetét, akkor a világ mindenképpen „zöldebbé" válhat. Jó lenne, ha a felnövekvő nemzedéknek kisebb lenne az ökológiai lábnyoma. Mindehhez azonban minden gyermeknek a saját bőrén kell azt megtapasztalnia, milyen a természet közelsége. Milyen a friss levegő, a jó minőségű talaj, amelynek gyümölcseit fogyasztjuk – érvel a szakember, akitől azt is megtudjuk a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnak öt tábora működik – korosztály és téma szempontjából más és más.– A Családi hagyományőrző táborunkba, ahogyan az elnevezés is utal rá, elsősorban családok jelentkezését várták. Van, hogy egyedül adják be a gyermeket, vagy a szülő, a nagymama hozza. De olyan család is volt már, hogy a nagymama, a fia, a meny és a kisunoka együtt érkeztek. Három generáció volt jelen – tudjuk meg Leskuné Bikki Dórától. A táborok programjai között is elkalauzol.– A gyerekekkel általában a nemzeti park területén maradunk. Többek között mesélünk nekik arról, hogy Magyarországon milyen a természetvédelm felépítése. Áttekintjük azt is, milyen hazai és nemzetközi elismerésekkel rendelkezik a Hortobágy (hazánk első nemzeti parkja, a Világörökség része, Csillagoségbolt park, Ramsari terület, Natura 2000 terület stb). Felsorakoztatjuk, hogy milyen természeti és kultúrtörténeti értékeinkre kell vigyáznunk. Kiállításokon kersztül és kinn a természetben egyaránt bemutatjuk mindezt a gyerekeknek. A 3D mozi segítségével az időjárástól függetlenül bemutathatjuk a Hortobágy élővilágát, jellegzetességeit. A nemzeti park címerállatát, a darut egy 30 perces természetfilm és egy 15 perces mesefilm segítségével tárjuk a vendégek elé.Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek tudják, hol vannak, ismerjék annak adottságait, kultúráját jelenét és múltját. Ezt megalapozóan minden táborunk első napján ezzel indítunk. Ebben nagy segítségünkre vannak a kiállításaink. A Hortobágyi Nemzeti Park Látogatóközpontjában van a Darvak világa és egy természetrajzi kiállítás. A Kilenclyukú híd szomszédságában van a Pásztormúzeum és a Csárda kiállítás – ezt is megmutatjuk a gyerekeknek.– A Hortobágyi Vadasparkban olyan állatokat tekinthetünk meg, amelyek egykor és most éltek vagy élhettek a Hortobágyon. Ezek elsősorban nem a háziasított fajták, hanem vadon élő állatok. Ha úgy alakul, meg is etethetik őket a gyerekek – világít rá Bikki Dóra. Majd folytatja az élménydús lehetőségek felsorolását.– A Hortobágyi halastavakat kisvasút segítségével járjuk be, ahol leginkább a madárvilágot tudjuk megmutatni a gyerekeknek. Elmeséljük például azt is, ha visszajönnének ősszel, mit láthatnának. Milyen jelentősége van a madárvonulásnak, a halastavaknak. Ezekből a témákból sokat lehet tanulni. Az Éjszaka hangjai túránk is a halastavakon keresztül vezet. Közben átbeszéljük, hogy milyen állatokkal találkozhatunk, ha nem is személyesen, de a hangjukat azért halljuk. Csillagász kollégánk segítségével az univerzumról is sokat megtudhatunk. Legutóbb például megnéztük a Holdat, a krátereit.– A vendégeink nagyon szeretik a kézműves foglalkozásainkat, ahol batikolunk, gyertyát öntünk, nemezelünk, bőrből karkötőt készítünk. De lehet, hogy éppen csak kiégetett agyagot festünk – avat be Bikki Dóra. Hozzáfűzi: – Természetesen mindig meglátogatjuk a Mátai Lovasfalu programjait. Megmutatjuk a Mátai Ménes fogatgyűjteményét, illetve háromszáz éves lótenyésztő munkásságát. Kimegyünk a pusztába szekerezni, de előtte elmeséljük a Pásztormúzeumban, hogy milyen volt például annak idején egy csikós élete. A táboraink kísérőprogramokkal egészülnek ki. Például ellátogatunk a Hortobágyi Madárpark Madárkórházba is.– Egy másik, a Kalandra fel! táborunkban már idősebb gyerekek, szülők nélkül érkeznek – általában 10-12 évesek. Ők is egy hetet töltenek itt. Ezen kívül van állatgondozós tábor, ők egész héten a Vadasparkban vannak és az állatok gondozásával, megismerésével, tartásával foglalkoznak. Természetesen nekik is szervezünk minden nap valami kirándulást, elmennek kisvonatozni vagy szekerezni. A táborainkban, amikor itt alszunk, a csillagászati programon túl mindig van esti program, ahol a látogatók megismerkedhetnek a népzene, a néptánc alapjaival. Bemutatjuk, megszólaltatjuk a citerát, népdalt tanulunk, éneklünk, és utána kis táncházat is tartunk. De természetesen az utolsó esték egyikén a szalonnasütés sem maradhat el.A Gyűrűző tábor annyira népszerű, hogy már régen teltházas. Az augusztusi madárvonuláshoz köthető. A Hortobágy halastón van a bázis, ott alszanak a gyerekek. Bizony korán kelnek, hogy a gyűrűző tevékenységet figyelemmel kísérhessék. Számos fajjal ismerkedhetnek meg itt a gyerekek. A fiatalok nagyon szeretik a madarakat testközelből megismerni, de természetesen a gyűrűzésen túl pihennek, előadást hallgatnak, játékos vetélkedőkön vesznek részt, bicikliznek. Ide a 10-18 éves gyermekek szoktak jelentkezni.A Kalandra fel! – Magyar örökség tábor a pásztorok földjén néven meghirdetett programjaikra – július 29–augusztus 2 között rendezik meg – van még néhány hely. A többibe már csak jövőre lehet jelentkezni, márciusban, áprilisban szokták rá meghirdetni a részvételi lehetőséget. A Hortobágyi Nemzeti Park honlapján – a www.hnp.hu-n – minden egyéb információ elérhető a nemzeti park programjaival kapcsolatban. Szeptembertől is folytatódnak a gyerekeknek, családoknak szóló programok. Az ovisokat, általános- és középiskolásokat akciós osztálykirándulásokkal várják az őszi és tavaszi félévben is. Előbbi kiegészül azzal, hogy náluk októberben van a daruvonulás időszaka, ilyenkor pluszkirándulásra van lehetőség, amelynek során lehet darubefogást is látni.Leskuné Bikki Dóra elmesélte, hogy egy lengyel nemzeti park és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság tavaly egy a környezeti nevelést célzó közös vetélkedőt hirdetett. 13-14 éves gyerekek ugyanazt a feladatsort töltötték ki, 3 fős csapatokban dolgoztak a felkészítő tanáraikkal. Egy lengyel alapítvány jóvoltából mindkét ország első három helyezett csapatának tagjai, pedagógusaikkal kölcsönönösen eltölthetnek – teljesen ingyen – együtt egy-egy hetet mindkét nemzeti parkban. Az oktatási csoportvezető elmesélte, hogy fantasztikus látni ahogyan a különböző kultúrából érkező fiatalok, a nyelvi akadályokat leküzdve együtt kapcsolódnak ki, barátságokat kötnek és mindeközben folyamatosan közelebb kerülnek a természethez. A természetvédelem határtalan. És ennek így kell lennie.