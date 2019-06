Drámai fotó járta be a világot a klímaváltozásról

Grönlandon térdig vízben gázoló szánhúzó kutyákról készült felvétel hívja fel a figyelmet a szokatlan melegre. A Steffen M. Olsen dán klímakutató által készített fotó bejárta a világot.A képen hat szánhúzó husky látható, melyek jég helyett olvadékvízen haladnak át a Grönland északnyugati részén lévő Qaanaaq város közelében. A meghökkentő felvételen úgy tűnik, mintha az állatok vízen járnának."Megpróbáltam dokumentálni azt a problematikus helyzetet, amely munkánk során adódott és amelyet személyesen is szürreálisnak tartok" - idézte Olsent, a Dán Meteorológiai Intézet kutatóját a Ritzau dán hírügynökség.Mint mondta, nem gondolta volna, hogy a telefonnal készített amatőr felvétel ilyen híressé válik. Június 13-án készült a kép, amikor a kutatómisszió tagjai áthaladtak az Inglefield-öblön. A gyorsan olvadó jég problematikus és veszélyes szituációt jelentett a klimatológusok számára, akik az időjárás-megfigyelő állomás műszereit hozták vissza a területről - írta internetes oldalán a The Independent című brit lap.A vékony vízréteg egy mintegy 1,2 méter mélyre nyúló jégréteg felett alakult ki.Olsen kollégája, Rasmus Tonboe a Twitteren a fotó alatt megjegyezte: a szokatlan meleg és az, hogy nagyon kevés repedés volt a jégen, ahhoz vezetett, hogy a gyorsan felhalmozódott olvadékvíz nem tudott levezetődni a szilárd jégről, így a felszínén rekedt.Grönlandon rekordközeli az olvadás mértéke. Csak azon a napon, amelyen Olsen is elkészítette a felvételét, több mint 2 gigatonna jeget veszített az ország.