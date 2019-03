Egy eddig ismeretlen dinoszauruszfajra bukkantak

Egy eddig ismeretlen, wallaby kenguru méretű, növényevő dinoszauruszt azonosítottak a kutatók öt megkövesedett felső állkapocs alapján a délkelet-ausztráliai Victoria államban.



A Journal of Paleontology című folyóiratban publikált tanulmány szerint a Galleonosaurus dorisae-nek elnevezett faj fosszíliáit a 125 millió évvel ezelőtti kréta időszakból származó kőzetekben fedezték fel a Gippsland régióban - írja a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportál.



Az ausztráliai University of New England munkatársaként dolgozó Matthew Herne szerint a felfedezett állkapocs-maradványok fiatal és már kifejlett példányoktól származnak, ami azért különleges, mert ez az első alkalom, hogy korcsoportokat sikerült azonosítani egy ausztráliai dinoszauruszfajtól származó állkapocs-maradványok alapján.



Az ornithopoda alrendbe tartozó Galleonosaurus kis termetű, növényevő dinoszaurusz volt. "Ezek az apró dinoszauruszok valószínűleg nagyon fürgén mozogtak az erőteljes hátsó lábaiknak köszönhetően" - mondta Herne, a tanulmány vezető szerzője.



A Galleonosaurus dorisae a 16-17. században használt teher- és hadihajó (galleon) felfelé fordított testére emlékeztető felső állkapcsáról, valamint a fosszíliák felfedezésnek helyét tanulmányozó Doris Seegets-Villiersről kapta.



Herne szerint a Galleonosaurus felfedezése újabb bizonyítékul szolgál a hajdani ausztrál-antarktiszi hasadékvölgy térségében élő ornithopodák szokatlan sokszínűségére.



A tanulmány szerint a Galleonosaurus dorisae közeli rokona a Diluvicursor pickeringi nevű fajnak, amelynek felfedezéséről 2018-ban számolt be Herne és csapata. Az ornithopodák alrendjébe tartozó Diluvicursor pickeringi részleges csontvázára 2005-ben bukkantak rá Victoria államban.



A Galleonosaurus dorisae felfedezése előtt a Gippsland régió egyetlen ismert ornithopoda dinoszaurusza a Qantassaurus intrepidus volt, amelyet 1999-ben azonosítottak. "Úgy véljük, hogy ez a két hasonló termetű élőlény különböző növényekkel táplálkozott, ami lehetővé tette számukra, hogy megférjenek egymás mellett" - mondta Herne.



A tanulmányból az is kiderül, hogy a mai Victoria állam területéről származó ornithopodák közeli rokonai a patagóniai dinoszauruszoknak.