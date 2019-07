Életbevágó dologra kér mindenkit a Madártani Egyesület

Arra kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) az embereket, hogy ne etessék a vízimadarakat, hiszen etetésük nemcsak felesleges, de veszélybe is sodorja az állatokat.Az MME szerdai közleményében hangsúlyozza, hogy a vízimadarak életmódja és téli túlélési szabályai eltérnek a klasszikus, téli etetőket látogató énekesmadarakétól. Ezért etetésük az énekesmadarakéval szemben nem hasznos, többek között azért sem, mert a hosszú ideje tartó, egyoldalú kenyér és egyéb értéktelen "táplálék" megbetegíti a madarakat, szennyezi a környezetet, rontja a víz minőségét, növeli a vizek szervesanyag-terhelését és az ebből eredő elmocsarasodást.A mesterségesen fenntartott táplálékbőség kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést, növeli a zsúfoltságot, a madarak közötti agressziót és az ebből eredő sérülésveszélyt. Önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy mennyiségű vízimadarat vonz, rontja a madarak társadalmi megítélését, növeli az ember-madár konfliktushelyzeteket - mutatnak rá a közleményben.A feleslegesen kiszórt rengeteg táplálék vonzza a patkányokat, segíti szaporodásukat, ami idén különösen nagy problémát jelent a fővárosban - figyelmeztet az MME.Mint írják, a nyáron etetett madarak ősszel nem vonulnak el, így az emberek, látva a "sok szegény, éhes", valójában elkényelmesedett vagy már beteg, repülésre képtelen madarat, tovább etetik őket. A fagyok beköszöntével a madárlétszám a vonulásukat az etetőhelyeknél nyüzsgő madarak látványa miatt megszakítókkal folyamatosan nő. Az etetőhelyek mesterségesen fenntartott táplálékbázisa közelében évről évre több madár költhet, így nő a nyári kéregetők száma és immáron több madárral kezdődik újra a folyamat.A témáról bővebb információ az egyesületolvasható, ahol megtalálható az az ingyenesen letölthető, kinyomtatható plakát is, amelyet az MME a lakosság tájékoztatása érdekében készített a vízimadarak etetéséről.