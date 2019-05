Először találtak az utolsó jégkorszakból megőrződött ősi tengervizet - közölték amerikai kutatók. A Chicagói Egyetem tudósai vezették azt a tudományos missziót, amely először talált közvetlen maradványokat: az Indiai-óceán közepén lévő kőzetformációkban bukkantak a jégkorszakra visszavezethető tengervizet tartalmazó üregekre - olvasható a PhysOrg.com tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



Korábban közvetett nyomok, például korallfosszíliák és a tengerfenék üledékében talált kémiai ismertetőjegyek alapján rekonstruálhatták az utolsó jégkorszak tengervizét. "De minden jel szerint úgy tűnik, hogy most konkrét mintánk van ebből a 20 ezer éves óceánból" - mondta Clara Blättler, a Chicagói Egyetem kutatója.



Blättler és csapata a Maldív-szigetek mészkőüledékében végzett egy hónapos kutatássorozata során tette a felfedezést. A kőzetek vizsgálatával azt kutatták, hogyan alakult ki az üledék a területen.



Amikor műszereikkel kivonták a kőzetben található vizet, az előzetes teszteredmények kimutatták, hogy a víz sós, jóval sósabb, mint a normál tengervíz. További laboratóriumi vizsgálatokkal elemezték a vizet alkotó kémiai elemeket és izotópokat. Minden adat egy dologra utalt: a víz nem mai óceánból származik, hanem egy korábbi korszak utolsó maradványa, mely lassan áramolt át a kőzeten.



A kutatók célja az utolsó jégkorszak rekonstruálása, mivel annak klímája és időjárása a maitól nagyon eltérő mintát követett. Ennek megértése fényt deríthet arra, hogyan fog viselkedni a bolygó klímája a jövőben. "A klímáról alkotott minden modellnek képesnek kell lennie a múlt eseményeinek pontos megjóslására is" - mondta Blättler. A szakértő szerint az eredmények arra utalnak, hogy másutt is találhatnak ilyen ősi vizet rejtő üregeket.