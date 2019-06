Ennyi ember lesz a Földön a 22. század elején

Tizenegymilliárdra emelkedhet 2100-ra a Föld lakossága - közölte az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya hétfőn New Yorkban nyilvánosságra hozott jelentésben.



A dokumentum szerint a Föld lakosságának száma ekkor éri el csúcspontját.



Az idei év becslése lefelé igazította a korábbi előrejelzéseket. Egy 2017-es jelentésben 11,2 milliárd főre becsülték bolygónk lakosságát a 22. évszázad elejére.



A csökkenésre mindenekelőtt az egyre több országban tapasztalható alacsonyabb születési arányszámok adnak magyarázatot. A magasabb várható élettartam és a csökkenő termékenységi szintek miatt elöregednek az egyes társadalmak, emellett egyre több országban zsugorodik a lélekszám is.



2050-re az előrejelzés szerint a világ lakossága a jelenlegi 7,7 milliárdról 9,7 milliárdra fog gyarapodni. A jelentés azt állítja, hogy kilenc ország fogja adni a népességnövekedés több mint felét 2050-ig. Ezek az országok: India, Nigéria, Pakisztán, Kongói Demokratikus Köztársaság, Etiópia, Tanzánia, Indonézia, Egyiptomés az Egyesült Államok.



Az ENSZ-jelentés kiemeli azt is, hogy 2010 és 2020 között egyes államokban a migráció játszott kulcsszerepet a népesség összetételének megváltozásában.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)