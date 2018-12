Ezért vált két magyarországi település gyakorlati ˝laboratóriummá˝

Csaknem egymilliárd forintos uniós támogatással olyan kutatások zajlanak az ELTE Savaria Egyetemi Központjában, amelyek eredményeit felhasználva energiatakarékos módon csökkenteni lehet a közvilágítás által okozott fényszennyezést - közölte az MTI-vel az egyetemi központ.



Az Eszterházy Károly Egyetem és a Kaposvári Egyetem konzorciumi közreműködésével folyó tudományos projekt kutatóinak javaslatai alapján nemzetközi szinten is egyedülálló közvilágítási rendszert fejlesztettek ki a Somogy megyei Bárdudvarnokon és a Borsod megyei Répáshután, így a két település egyfajta gyakorlati "laboratóriumként" működik a kutatók számára.



A legújabb nemzetközi kutatási eredmények szerint a hideg fehér világítás káros nemcsak a környezetre, de az emberi egészségre is, ezért az új közvilágítás tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy az csak meleg fehér fényt bocsásson ki, minimális kék sugárzással.



Világviszonylatban is újdonságnak számít, hogy a két kistelepülésen alkalmazott rendszerben a mellékutakon este tíz óra után a világítás gyengül egy kicsit, és ekkor már a biológiai szempontból legoptimálisabb borostyán sárga fénnyel világítanak az utcai lámpák.



Figyeltek a tervezők arra is, hogy az égbolt irányába közvetlenül ne világítsanak a lámpatestek, így jelentősen csökken a fényszennyezés, és elősegítik azt is, hogy a településekkel érintett zselici illetve bükki csillagoségbolt-parkban tovább javuljon az égbolt minősége.

Ilyen parkokat világszerte olyan területeken jelölnek ki, ahonnan zavaró fények nélkül lehet szemlélni az éjszakai égboltot.



Az új és a régi közvilágítási rendszer mérési adatainak összehasonlítása a kutatók szerint egyértelműen igazolja, hogy lehet olyan közvilágítást tervezni és kiépíteni, amely jelentősen csökkenti a fényszennyezés hatásait úgy, hogy közben a berendezés teljesíti a feladatát, és a korábbi világításhoz képest számottevő energia megtakarítást is jelent.