Ezt eddig biztosan nem tudta az óriáspandákról

Megtévesztő módon húsevőkre jellemzőnek tűnik az óriáspandák táplálkozása a bambusz kizárólagossága ellenére.



Bár szinte csak bambusszal táplálkoznak, a pandák által fogyasztott tápanyagok leginkább a húsevők által felvettekre hasonlít - derült ki egy pénteken megjelent kínai-ausztrál tanulmányból.



A Sydney-i Egyetem (UoS) és a Kínai Tudományos Akadémia (CAS) kutatásának eredménye szerint a pandák energiabevételének 50 százaléka proteinből származik, hasonlóan a farkasokéhoz és a vadmacskákéhoz.



A szakértők az úgynevezett táplálkozási geometria megközelítési módot használták, amely nem egy tápanyagra koncentrál elszigetelten, hanem azt vizsgálja, hogyan keverednek a tápanyagok és az étrend összetevői.



"A tanulmány rávilágít arra, milyen fontosak a tápanyagok és táplálékok az állatok evolúciós ökológiája megértésében" - mondta David Raubenheimer, a UoS tudósa.



A felismerés segíthet megérteni, hogyan változtak az óriáspandák húsevő ősei a mai bambuszmajszoló vegánokká.



"Arra is magyarázatot adhat, miként lehetnek a pandáknak különös módon növényevő és húsevő tulajdonságai is" - emelte ki Raubenheimer.



Az idők folyamán az óriáspandák olyan koponyát, állkapcsot és fogakat fejlesztettek ki, melyek ideálisak a rostos növényi anyagok elrágásához. Rendelkeznek egy "álhüvelykujjal" is, mellyel evés közben megragadják a bambusztörzseket.



Emésztőrendszerük, emésztő enzimeik és bélmikrobáik azonban a húsevőkéhez hasonlatosak, nem pedig a növényevőkéhez.



"Az alapján, amit fogyasztanak, az óriáspandák egyértelműen növényevők, a lenyelt és felszívódott tápanyag összetevőit tekintve azonban a húsevők közé is tartozhatnának" - mondta Fu-ven Vej, a CAS kutatója.



