Fellőtték a "kozmikus tűzijátékot" előidéző japán műholdat

Sikeresen felbocsátották pénteken azt a japán műholdat, amely a világon elsőként hoz létre mesterséges meteorzáport szórakoztató célú égi látványosságként.



A tokiói székhelyű ALE Co. startup 60 centiméter széles, 80 centiméter magas és csaknem 65 kilogrammos műholdját a délnyugat-japán Kagosima prefektúrabeli Ucsinoura űrközpontból az Epsilon-4 japán fejlesztésű rakétával lőtték fel 500 kilométeres magasságba.



Az űreszköz 400 apró fémgolyócskát rejt magában, amelyeket bő egy év múlva fog kiengedni, amikor 400 kilométeres magasságig süllyed. A mindössze egy centiméter átmérőjű golyók teljesen el fognak égni a légkörben, olyan látványt nyújtva, mintha meteoreső hullana a Földre.



A 400 pirotechnikai golyó 20-30 meteorzápor megrendezésére lesz elegendő. A műhold fedélzetén három szenzor fog gondoskodni arról, hogy a különböző színű fémgolyók a megfelelő irányba hulljanak.



Az égi jelenséget Hirosima prefektúra part menti régiójában, a Szeto-beltenger mentén, egy 200 kilométeres körzetben lehet megcsodálni 2020 tavaszán. A cég szerint a "kozmikus tűzijátékot" milliók láthatják majd, még olyan távoli és fényszennyezett nagyvárosokban is, mint Tokió.



A cég reményei szerint az általuk generált csillaghullás segíteni fogja a meteorok és meteoritok vizsgálatára irányuló kutatásokat és egyszersmind örömteli pillanatokat szerez az embereknek. Az ALE Co. nemcsak Japánban, hanem szerte a világon kínálni akarja a szórakoztató célú kozmikus tűzijátékot, e célból fél év múlva újabb műholdat bocsátanak fel. Árakat egyelőre nem közöltek.



Az olcsón előállítható kis japán rakéta, az Epsilon összesen hét kisebb, "innovatív" magánműholdat vitt magával a kozmoszba, köztük a MicroDragon nevű szárazföld- és időjárás-megfigyelő szatellitet, amelyet a Vietnami Nemzeti Műholdközpont mérnökei fejlesztettek japán egyetemek tudósainak segítségével.



A mesterséges intelligenciát alkalmazó, ezért a szárazföldről akár két személyi számítógépről is irányítható Epsilon fellövése jelenleg 5,5 milliárd jenbe (14 milliárd forint) kerül, feleannyiba, mint a leggyakrabban használt H-2A rakétái, de a japán űrkutatási hivatal, a JAXA még ennek is csaknem a felére, végső soron 3 milliárd jenre akarja leszorítani a költségeket.